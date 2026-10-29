直播／早上合體侯友宜！晚上與黃國昌開直播 李四川空陸戰齊發

新北市長選舉激戰，國民黨市長候選人李四川今早與市長侯友宜合體出席里長後援會成立活動，今晚8點又與民眾黨主席黃國昌一起在直播節目中暢聊市政及時事，黃國昌在直播節目開場前表示，希望藉由今天的直播節目，讓更多的網友看到川伯平常大家較沒有看到的那一面，也感謝川伯接受邀請來參加直播節目。

今晚李四川與黃國昌在「民眾有本4直球問大事」直播節目一起聊市政，李四川表示，他很謝謝黃國昌主席的邀請，也是兩人首次合作參加直播，今天也想聽聽黃國昌主席及所有網友對於新北市的市政與相關意見，若任何問題可以提出在直播節目可以好好討論及即時回應。

今晚國民黨新北市長候選人李四川（右）與民眾黨主席黃國昌在「民眾有本4直球問大事」直播節目一起聊市政。記者林昭彰／攝影