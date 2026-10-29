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災損補助效率！吳宗憲主張APP通報免現勘 增援人力減輕基層負擔

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
薔琵颱風造成的農漁業災情補助要快，立委吳宗憲主張採用官方的照相APP免現勘，同時建立增援人力機制，減輕鄉鎮市公所的基層人員負擔。圖／吳宗憲競總提供
薔琵颱風造成的農漁業災情補助要快，立委吳宗憲主張採用官方的照相APP免現勘，同時建立增援人力機制，減輕鄉鎮市公所的基層人員負擔。圖／吳宗憲競總提供

薔琵颱風造成宜蘭農漁受損，立委吳宗憲強調救助要快，不能讓民眾苦等，更不能只要求基層加班。他主張善用官方照相APP，讓符合條件的申請案免現勘，同時建立災時人力增援機制，減輕基層作業壓力，他今天進一步質詢農業部，復耕資源不能等 ，要求採專案辦理。

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吳宗憲指出，現金救助已開辦，但農友重新種植需種苗、肥料及棚架修繕經費，中央過去曾於高屏豪雨災後提供「復耕資材補助」、丹娜絲風災提高「設施重建補助」，因此要求農業部比照前例，評估宜蘭能否運用既有計畫或另訂專案，並於11月6日前說明可用資源及後續時程，尚未核定的部分也會追蹤到底，絕不讓農友無助空等。

針對災後易被忽略的連續性損失，吳宗憲也要求農業部針對「頭城柑橘果皮擦傷影響售價」及「三星蔥積水導致後續腐爛」等遲發災損，釐清認定標準，並給予農民清園前的拍照存證指引。

他認為，應該善用「農產業天然災害現地照相APP」，讓符合條件的災損案件免再實地勘查，減輕公所勘災負擔，並建議中央已派駐下鄉的「復原輔導服務團」，應在進行技術指導時，同步掌握農友的實際物資需求，協助中央加速評估專案補助。

針對行政院承諾收件後3天核撥救助金，吳宗憲點出基層鄉鎮公所勘查「人力有限」瓶頸，主張地方應「公所隨收隨查、縣府分批送件」加速流程，建立「災時人力支援機制」包含支援名冊、訓練、啟動條件、跨機關分工與加班補休配套，務必於明年汛期前完成支援規劃。

薔琵颱風造成的農漁業災損補助要快，立委吳宗憲主張採用官方的照相APP免現勘，同時建立增援人力機制，減輕鄉鎮市公所的基層人員負擔。圖／吳宗憲競總提供
薔琵颱風造成的農漁業災損補助要快，立委吳宗憲主張採用官方的照相APP免現勘，同時建立增援人力機制，減輕鄉鎮市公所的基層人員負擔。圖／吳宗憲競總提供

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2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 災損 農業部

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