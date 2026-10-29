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翻車後道歉了！「廣告女王」指控蔣萬安競選海報抄襲 今改口籲停戰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前排中）。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（前排中）。記者曾學仁／攝影

廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報，今改口卻喊「請大家停戰」，網友依然炸鍋。莊淑芬下午表示，發言之前，理當再求證，或詢問相關單位，對此深感抱歉。

2026九合一選舉

莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報蔣競辦今提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬今發文改口並「請大家停戰」但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指城市首長抄襲，發現自己出錯後叫大家停戰。

莊淑芬今再發文指出，有關海報抄襲這件事，引起大家的關注，可見著作財產權備受尊重。 無論海報來自何方製作，本人在發言之前，理當再求證，或詢問相關單位，對此深感抱歉。

她說，如今該帳號已經關閉，該廣告也已撤除。希望這件事也告一段落。謝謝所有朋友的關心，詢問和指教。

「廣告女王」莊淑芬今在臉書表示，發言之前，理當再求證，或詢問相關單位，對此深感抱歉。圖／取自莊淑芬臉書
「廣告女王」莊淑芬今在臉書表示，發言之前，理當再求證，或詢問相關單位，對此深感抱歉。圖／取自莊淑芬臉書

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 廣告

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