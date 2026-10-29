松山機場遷移議題遭質疑「唱雙簧」 陳振中澄清與蔣萬安未達共識

國民黨澎湖縣長候選人陳振中遭對手質疑，就松山機場遷移議題與台北市長蔣萬安已有「共識」，陳振中競選總部今天澄清，蔣萬安在台北市議會答詢所指的離島地區絕非澎湖縣。

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾今天表示，松機照顧離島鄉親交通、承擔國防安全功能，更是離島就醫、返鄉的交通大動脈；陳振中對外表達反對松機遷建，但蔣萬安在台北市議會備詢時卻稱，有跟國民黨離島縣長候選人溝通協調且有共識，質疑蔣萬安與陳振中唱雙簧。

陳振中競總發布聲明指出，陳振中從未就松山機場遷移議題，與台北市長蔣萬安或台北市政府有任何通話、對話或協商。競總也未就此議題，與蔣萬安或北市府團隊聯繫、接觸，更無所謂達成「共識」。

陳振中競總表示，有關蔣萬安在台北市議會答覆事件，發言所指的離島地區絕非澎湖縣，勿以道聽塗說取代查證，更不應以未經查證的說法帶風向、誤導鄉親。