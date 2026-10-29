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影／赴黃昏市場與鄉親搏感情 何欣純提三大交通方案改善塞車

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
何欣純下午前往西屯區華美市集黃昏市場拜票，與民眾互動熱絡，她也強調，將積極與中央合作落實方案，讓市民感受交通實質改善，帶動大台中蓬勃發展。記者黃仲裕／攝影
何欣純下午前往西屯區華美市集黃昏市場拜票，與民眾互動熱絡，她也強調，將積極與中央合作落實方案，讓市民感受交通實質改善，帶動大台中蓬勃發展。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天喊出「新台中，交給我！」口號，針對台74線及台中長期嚴重的塞車困境，提出三大改善行動方案，承諾上任後將全速解決交通難題。

2026九合一選舉

何欣純指出，台74線多處匝道尖峰時段回堵嚴重，主因在於中央公路局的高架主線與市府的平面道路車流監測、號誌管控各自為政。她提出三大解決策略，包括短期導入AI智慧管控：上任首年即介接中央與地方系統，透過大數據與動態號誌調整秒數，實施區塊分流 。中長期推進環線與瓶頸路段改善：啟動「台中第二環」可行性評估，串聯潭子至霧峰，推動台63線銜接國3高架交流道，並逐步拓寬台74線周邊平面道路（如太平市民大道）。加速大眾運輸建設：力拚捷運綠線延伸大坑四年內動工，加速藍線實質開工與橘、紫、紅線進度，並全面改革公車班次與轉乘系統。

何欣純下午前往西屯區華美市集黃昏市場拜票，與民眾互動熱絡，她也強調，將積極與中央合作落實方案，讓市民感受交通實質改善，帶動大台中蓬勃發展。

民進黨台中市長候選人何欣純今天喊出「新台中，交給我！」口號，針對台74線及台中長期嚴重的塞車困境，提出三大改善行動方案，承諾上任後將全速解決交通難題。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今天喊出「新台中，交給我！」口號，針對台74線及台中長期嚴重的塞車困境，提出三大改善行動方案，承諾上任後將全速解決交通難題。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 塞車

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