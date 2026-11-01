頭家心聲／不想北漂…高雄人問新市長 就業、產業在哪

高雄市長選舉再上演藍綠對決，民進黨提名賴瑞隆、國民黨提名柯志恩爭取出線，本報街訪多名高雄市民，新住民關注育兒、首投族則盼加強就業，還有農民希望市府多關注偏鄉醫療及交通需求。

大學首投族：對北漂返鄉感到迷茫

廿二歲「首投族」、就讀大三的女學生林志玲北漂念書多年，但念的科系並非理工類，對於高雄的文組、商科就業市場仍感到迷茫。

林志玲說，這幾年高雄成功招商國際大廠，不過就業類別仍聚焦科技業，除了半導體類工作薪資較高外，其他傳產或是一般行業仍存在低薪等問題。

她說，城市的進步不只是建設多，而是每個人能否在城市中找到自己的未來，她盼未來市長關注青年就業，也要讓高雄市的產業發展更為多元，讓北漂族有機會回到家鄉服務。

平面設計師：行人空間改善空間大

卅五歲平面設計師鄔展承，關注交通問題，他認為，高雄這幾年大眾運輸發展特別是軌道交通非常蓬勃，包含輕軌成圓、捷運黃線動工等，但對於大眾運輸工具到私人住家間的行人空間「最後一哩路」，仍有很大改善空間。

鄔展承舉例，一個人要怎麼出發到車站，步行途中的行人空間是否完善，還有車站是否有足夠的停車空間，提供給騎車、開車的市民，這「最後一哩路」的配套措施，仍稍微不足，影響市民選擇大眾交通工具的機會，希望市長可以注重這一點。

花卉產銷班班長薛財（左），關注花農生計。楊惠芳（右）是小貨車攤商。記者張議晨／攝影

內門花農：交通、水源成產業困境

高雄內門區內東社區理事長、六十三歲的花卉產銷班班長薛財，則舉內門交通為例，他認為高雄轄區遼闊，以內門來說，台八十六線延伸喊話已久，卻遲未動工，希望市長關注偏鄉交通需求，盡速讓快速道路動工。

高雄內門為火鶴花種植重要產地，主要外銷日本，但受限地理環境，長期有灌溉水源不足問題，薛財說，水源對農業至關重要，希望市長重視農民需求，解決當地灌溉水不足等問題。

另外，大旗美地區就醫不便，地區醫院雖有衛福部旗山醫院，但設備、醫療水準仍無法與都市相比，薛財直言，希望市長爭取設備、醫療人才進駐，讓偏鄉民眾就醫不用大老遠跑到高雄市區。

貨車攤商：近年不景氣小生意難做

五十二歲小貨車攤商楊惠芳則說，這幾年也許是不景氣，小生意並不好做，希望新市長持續推展觀光、促進就業，擺攤重要的是人潮，有人潮才有錢潮，每個市民都有自己的想像，她也希望市長可以多走入市民日常，傾聽百姓需求與心聲也很重要。

婦女心聲：盼關注育兒、弱勢議題

嫁來台灣廿六年、四十六歲的越南新住民楊碧幸，則希望市府重視新住民婦女的育兒及就業，希望未來市長施政上，能夠更為照顧新住民姊妹

從事保險業、六十六歲王美麗則認為，高雄市要改善的地方很多，如道路問題還有貧富差距相當大，期許新任市長可以更關注於照顧百姓、照顧家庭主婦、保障婦女，在經濟方面幫助弱勢族群。