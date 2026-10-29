汐止區議員候選人站路口懇託 車多路口成兵家必爭之地

選戰倒數，候選人展開站路口模式，上班時間在汐止區大同路與新台五路可見車水馬龍，交匯路口更是車多，同一時間，汐止區尋求連任的兩位現任新北市議員白珮茹、張錦豪，都相中了這個路口拜票，一早勤揮手，跟民眾問好。

年底選戰剩下不到一個月的時間，新北市議員候選人張錦豪已經啟動站路口模式，雙手戴著大大可愛版的米奇手套，不斷的揮手向民眾問好請託，這次尋求連任邁向第三屆，抽中3號的他，希望用這幾年對爭取地方交通、建設的努力，再次獲得選民認同。

新北市議員候選人張錦豪表示，這一次議員要拼連任，抽中的是3號，3號是第一次競選議員，在2018年時也是3號，在2022是6號，剛好都是3的倍數，這一次又回到2018年同樣是3號，覺得是很吉祥的一個數字，也希望連續8年自己都在交通捷運審查委員會，也擔任過召委，一直致力於汐止的交通，希望能更好，也一直在監督汐止的捷運，希望可以再繼續拼第三任，然後一起來把地方的建設做的更好，把交通做的更好。

張錦豪指出，其實已經站了2天的路口，也是希望可以獲得大家的一個支持。除了1號市長蘇巧慧、3號議員張錦豪，希望可以聯合一起把地方改變的更好，同時這次抽中的號次，也告訴大家「一閃一閃亮晶晶」，就是市長1號、議員3號，一閃一閃亮晶晶，1號、3號一起，希望可以繼續連任、繼續為市民打拼。

新北市議員候選人白珮茹提到，會選重要的路口來拜票，因為新台五路跟大同路，其實是汐止兩條最重要的道路的交會口，在上、下班時候的車潮，可以說是非常非常的多的。那站在這個路口，其實能見度非常的明顯，早上來站路口跟上班族問好，大家非常的辛苦，尤其是在一大早，然後車輛又非常的多，大家都趕著去上班，也很感謝所有停下來跟我們加油打氣的市民，也希望大家都能夠平平安安的去上班、上學，然後在這場激烈的選戰中，希望李四川可以贏得最後的勝利，白珮茹順利連任。

大同路與新台五路口成了兵家必爭之地，一邊是國民黨的新北市議員白珮茹、另一邊則是民進黨的新北市議員張錦豪，都是尋求連任，除了拿出過去問政成績單，希望能延續服務，也背上抽中的號碼背帶，站路口拜票懇託，要讓更多人看見，全力爭取選民支持。