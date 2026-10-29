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汐止區議員候選人站路口懇託 車多路口成兵家必爭之地

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
選戰最後衝刺階段，候選人帶領團隊在早上通勤尖峰時間向路過的民眾打招呼並尋求支持。圖／觀天下有線電視提供
選戰最後衝刺階段，候選人帶領團隊在早上通勤尖峰時間向路過的民眾打招呼並尋求支持。圖／觀天下有線電視提供

選戰倒數，候選人展開站路口模式，上班時間在汐止區大同路與新台五路可見車水馬龍，交匯路口更是車多，同一時間，汐止區尋求連任的兩位現任新北市議員白珮茹張錦豪，都相中了這個路口拜票，一早勤揮手，跟民眾問好。

2026九合一選舉

年底選戰剩下不到一個月的時間，新北市議員候選人張錦豪已經啟動站路口模式，雙手戴著大大可愛版的米奇手套，不斷的揮手向民眾問好請託，這次尋求連任邁向第三屆，抽中3號的他，希望用這幾年對爭取地方交通、建設的努力，再次獲得選民認同。

新北市議員候選人張錦豪表示，這一次議員要拼連任，抽中的是3號，3號是第一次競選議員，在2018年時也是3號，在2022是6號，剛好都是3的倍數，這一次又回到2018年同樣是3號，覺得是很吉祥的一個數字，也希望連續8年自己都在交通捷運審查委員會，也擔任過召委，一直致力於汐止的交通，希望能更好，也一直在監督汐止的捷運，希望可以再繼續拼第三任，然後一起來把地方的建設做的更好，把交通做的更好。

張錦豪指出，其實已經站了2天的路口，也是希望可以獲得大家的一個支持。除了1號市長蘇巧慧、3號議員張錦豪，希望可以聯合一起把地方改變的更好，同時這次抽中的號次，也告訴大家「一閃一閃亮晶晶」，就是市長1號、議員3號，一閃一閃亮晶晶，1號、3號一起，希望可以繼續連任、繼續為市民打拼。

新北市議員候選人白珮茹提到，會選重要的路口來拜票，因為新台五路跟大同路，其實是汐止兩條最重要的道路的交會口，在上、下班時候的車潮，可以說是非常非常的多的。那站在這個路口，其實能見度非常的明顯，早上來站路口跟上班族問好，大家非常的辛苦，尤其是在一大早，然後車輛又非常的多，大家都趕著去上班，也很感謝所有停下來跟我們加油打氣的市民，也希望大家都能夠平平安安的去上班、上學，然後在這場激烈的選戰中，希望李四川可以贏得最後的勝利，白珮茹順利連任。

大同路與新台五路口成了兵家必爭之地，一邊是國民黨的新北市議員白珮茹、另一邊則是民進黨的新北市議員張錦豪，都是尋求連任，除了拿出過去問政成績單，希望能延續服務，也背上抽中的號碼背帶，站路口拜票懇託，要讓更多人看見，全力爭取選民支持。

2026九合一選舉 新北市選舉 汐止 議員 張錦豪 白珮茹

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