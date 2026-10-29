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新竹縣長民調出爐！徐欣瑩47.8%領先鄭朝方38.7％ 徐競辦：真金不怕火煉

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長戰火延燒，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左）對上民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。聯合報系資料照
新竹縣長戰火延燒，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左）對上民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。聯合報系資料照

2026年新竹縣長選戰最新民調出爐，國民黨候選人徐欣瑩支持度44.1%，領先民進黨候選人鄭朝方的37.7%，差距6.4個百分點；當選看好度方面，徐欣瑩以47.8%領先鄭朝方的38.7%，差距9.1個百分點。徐欣瑩競辦發言人徐維遠回應，民調顯示徐欣瑩領先，代表徐欣瑩是「真金不怕火煉」，對於各方民調皆表示尊重、且都是重要參考，也誠摯感謝新竹縣民的支持。

2026九合一選舉

台灣公共政策學會等單位今天舉行民調記者會，公布由關鍵調查公司執行的調查結果。調查顯示，約65%受訪者表示一定會投票，徐欣瑩在這群選民中的支持度領先鄭朝方9個百分點。政黨認同方面，國民黨以36.1%居首，民進黨23.9%，民眾黨10.6%；最不支持的政黨則以民進黨32.3%最高，其次為國民黨18.1%、民眾黨14.8%。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉遭檢調搜索事件，53.2%受訪者同意此事是民進黨企圖影響選舉的結果，35.9%不同意。學者紀俊臣認為，客家族群支持對新竹縣選情具有影響力。高永光則分析，國民黨支持者中，表態一定投票者有49.9%支持徐欣瑩，鄭朝方為40.9%，藍營能否充分動員將是選戰關鍵。

本次調查於10月25日至26日進行，對象為設籍新竹縣、年滿20歲民眾，有效樣本1070人，採市內電話調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

徐維遠回應，對於各方民調皆表示尊重、且都是重要參考，也誠摯感謝新竹縣民的支持。此民調結果顯示，徐欣瑩針對交通改善、深化教育、增加臨托、長者照顧等提出的實質政見內容獲得在地民眾高度認同。

徐維遠表示，民調顯示徐欣瑩領先，反映她勤走13鄉鎮市、深入基層，並以交通建設、夜間及假日臨托減輕育兒負擔、女性一站式健檢、免費提供65歲以上長者智慧健康手環等政見爭取認同。徐欣瑩承諾，當選後將穩健落實政策，照顧每位縣民。

2026年新竹縣長選戰最新民調出爐，國民黨候選人徐欣瑩支持度47.8%，領先民進黨候選人鄭朝方的38.7%。圖／徐欣瑩競辦提供
2026年新竹縣長選戰最新民調出爐，國民黨候選人徐欣瑩支持度47.8%，領先民進黨候選人鄭朝方的38.7%。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩 鄭朝方 民調 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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