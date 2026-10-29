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選舉返鄉投票 張雅屏籲疼惜打拚的出外人：請政府對台商一視同仁

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
選舉投票示意圖。聯合報系資料照
選舉投票示意圖。聯合報系資料照

因應民眾返鄉投票需求，高鐵台鐵將啟動為期4天的選舉疏運措施。國民黨考紀會主委張雅屏表示，疼惜打拚的出外人，請政府對大陸台商一視同仁。票投給誰，由人民自己決定；回家的路，不該因政治想像而分出親疏遠近。

2026九合一選舉

張雅屏指出，每逢台灣選舉，無論地方九合一還是總統立委的改選，為盡公民的權利與義務，沒有通訊投票只能外地返鄉投票。因此政府如何回應這份需求，應當是不分政黨的共識。

張雅屏指出，國民黨執政的2014年，台鐵公告加97列次，高鐵原規畫14班；民進黨執政後，高鐵2018年加58班、2022年52班，今年40班；台鐵2018年專案9列加固定82列，初期共91列、後續報導93列；2022年另加10列，今年16列。雙鐵選舉前擴大疏運量，皆清楚說明：返鄉投票的需求，不分政黨執政皆積極回應。

張雅屏說，航空運輸上，今年華航則表示，未因選舉特別調整美台航班。航空業自有營運條件，政府仍應評估海外國人的機位、票價與返鄉需求。

然而，張雅屏說，民進黨立院黨團莊瑞雄2023年把台商返鄉團購機票形容為中國的「花招」「裝神弄鬼」；同年11月13日，劉世芳又將選舉前機票降價與統戰連結，指稱背後有統戰組織出手。同年12月，陸委會副主委詹志宏以「在人屋簷下」「背後都有中共的安排」描述台商處境；但同則報導中，與會台商吳家瑩澄清，國台辦並未在會中談返台投票，只是台商會後反映返鄉機位不足。

張雅屏說，到了2025年罷免投票前，民進黨議員洪健益指控東莞優惠機票涉及統戰，陸委會梁文傑一方面承認訊息背後的其他資訊尚待了解，另一方面又稱各地台辦透過台協動員，力道不輸總統大選。從優惠機票到機位協調，台商返鄉的交通需求，反覆被置於統戰、介選的政治框架。

他質疑，大陸台商爭取優惠機票、協調返台機位，為何一再被套上統戰、介選的政治標籤？

張雅屏說，台鐵宣布選舉加班加列，同一天國安局長蔡明彥卻又將陸方動員航空公司、向鎖定對象提供廉價機票，列為介選態樣。特定安排若涉及違法，就拿具體證據查辦；不能把正常返鄉需求一併汙名化，更不能預先否定台商自主投票的能力。

張雅屏也說，民進黨今年王義川等人也赴泰國為台商後援會授旗，鼓勵返台投票。同樣在外打拚，同樣關心家鄉，政府服務人民的標準，怎能因工作地點而改變？

國民黨考紀會主委張雅屏。圖／截自張雅屏臉書
國民黨考紀會主委張雅屏。圖／截自張雅屏臉書

張雅屏 投票 台商 2026九合一選舉 台鐵 高鐵

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