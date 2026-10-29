快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨北市黨部成立律師團 防AI深偽入侵選戰

中央社／ 台北29日電

近期出現許多以參選人形象製作的深偽影片，為因應惡意抹黑、抹黃及AI深偽影音等選戰威脅，民進黨台北市黨部今天集結34位律師成立律師團，提供法律諮詢及協助，並將在投票日進駐民進黨台北市黨部，處理選務爭議，守護公平、正向的選舉環境。

2026九合一選舉

九合一選舉倒數30天，民進黨台北市黨部今天舉行「巡洋監兵　律師連線」2026大選台北律師團成立記者會。

民進黨秘書長徐國勇致詞提到，選舉對台灣而言是自由、民主、人權的最大保障，民主選舉的基礎是讓人民在充分、正確的資訊下自由作出選擇。面對AI深偽與不實訊息快速傳播，中央與地方將攜手合作，支持理性討論、依法追究不法，讓選戰回到政策與願景的競爭。此外，開票那天律師團會進駐台北市黨部，針對突發狀況提供相關法律意見。

民進黨台北市黨部主委吳沛憶指出，最近出現一些來源不明的AI深偽影片或圖片，呼籲各位公民不確定影片來源、真實性，需要小心查證，避免因轉傳而觸犯法律。

吳沛憶表示，在這次選戰中，民進黨台北市黨部招募上千位監票委員，投票日當天在各個投開票所進行公民監督，首次監票員的培訓課程也在今晚展開。從選前的疑似違法事件，到投票日的投開票程序爭議，市黨部都將結合律師團，協助釐清事實、依法處理，成為這次選舉中正向、溫暖的後盾。

律師團召集人張志朋指出，今年6月就有人以AI技術合成沈伯洋的深偽影像，影片在多個社團平台流傳，司法介入後相關人員也坦承犯罪，最終以刑法加重誹謗罪獲緩起訴處分。

他強調，製造深偽影像的人需要負責，轉發的人也會有法律責任。民眾若發現來路不明或疑似不法內容，應先查證、勿急於轉傳，並保存原始連結、發布帳號、時間及完整畫面，交由專業團隊研判，避免不實訊息持續擴散。

律師團副召集人徐頌雅則提醒，投票日不得從事競選、助選活動，也不得拍攝圈選後的選票，或干擾投票秩序。若遇疑似違規情事，應保持冷靜、合法蒐證，並向選務人員反映。

對於蔣萬安、沈伯洋首場電視辯論會將在週六登場，吳沛憶表示，沈伯洋有蠻多準備，但細節不太好劇透。沈伯洋本人非常在意如何在辯論當中讓市民關注政見，蔣萬安過去也表示在辯論時會回答問題，沈伯洋非常期待在辯論中與蔣萬安討論對政策的想法。

媒體關切，民進黨希望藉著「洋流」外溢助選其他地方選情，選前期間是否有規劃到其他縣市協助。吳沛憶說，現在時間真的不多，主要行程都希望盡量留在台北；至於透過視訊或其他方式進行跨縣市連線，都正在討論中。

2026九合一選舉 台北市選舉 民進黨 律師 徐國勇 吳沛憶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

九合一選舉將近 民進黨示警中共介選3手法

新聞分析／桃園攻防升級！黃世杰批市政 張善政不佛系

柯文哲點名沈伯洋市民大道縫合是什麼？2市政問題「到現在都不回答」

蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」他怒轟綠：這是一條龍作業嗎？

相關新聞

民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

中選會出包 候選人個資外洩…游盈隆鞠躬道歉曝32個IP曾進入

中選會候選人財產申報網站爆出個資外洩，中選會主委游盈隆今鞠躬致歉，表示委外廠商「無心的疏失」，造成大波瀾非常不應該。中選會調查發現，共32個IP曾進入並可能下載相關資料，目前尚無法進一步分析32個IP屬境內或境外，後續調查中。游強調，「已經把漏洞堵起來了。」

新竹縣長民調出爐！徐欣瑩47.8%領先鄭朝方38.7％ 徐競辦：真金不怕火煉

2026年新竹縣長選戰最新民調出爐，國民黨候選人徐欣瑩支持度44.1%，領先民進黨候選人鄭朝方的37.7%，差距6.4個百分點；當選看好度方面，徐欣瑩以47.8%領先鄭朝方的38.7%，差距9.1個百分點。徐欣瑩競辦發言人徐維遠回應，民調顯示徐欣瑩領先，代表徐欣瑩是「真金不怕火煉」，對於各方民調皆表示尊重、且都是重要參考，也誠摯感謝新竹縣民的支持。

內湖掃街人氣爆棚！支持者力挺喊加油 石舫亘：會把大家的叮嚀帶給萬安

台北市長蔣萬安因感冒身體不適，妻子石舫亘今「代夫出征」，到內湖湖光市場掃街，人氣爆棚，還有支持者大姐看到她忍不住落淚，請蔣市長務必加油，石舫亘也給出擁抱回應。石舫亘說，「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」

辯論前夕柯文哲拋「如何區分中華與台灣文化」 沈伯洋這樣回

台北市長辯論將於31日登場，台北市前市長柯文哲日前拋出題目給民進黨北市長候選人沈伯洋，直指「中華文化跟台灣文化怎麼區分」。沈伯洋今中午赴松山慈祐宮，受訪時表示，當初設計文化廊道時就拋出硬體和軟體重要性。

網傳「徐欣瑩民調大勝」圖卡遭檢舉 鄭朝方陣營提告徐競辦秘書

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉，要求選委會徹查民調內容、數據來源及散布過程。律師王裕文表示，徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和涉嫌在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，已違反「公職人員選舉罷免法」第53條，將另向新竹地檢署提出刑事告訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。