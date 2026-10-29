民進黨北市黨部成立律師團 防AI深偽入侵選戰

近期出現許多以參選人形象製作的深偽影片，為因應惡意抹黑、抹黃及AI深偽影音等選戰威脅，民進黨台北市黨部今天集結34位律師成立律師團，提供法律諮詢及協助，並將在投票日進駐民進黨台北市黨部，處理選務爭議，守護公平、正向的選舉環境。

九合一選舉倒數30天，民進黨台北市黨部今天舉行「巡洋監兵 律師連線」2026大選台北律師團成立記者會。

民進黨秘書長徐國勇致詞提到，選舉對台灣而言是自由、民主、人權的最大保障，民主選舉的基礎是讓人民在充分、正確的資訊下自由作出選擇。面對AI深偽與不實訊息快速傳播，中央與地方將攜手合作，支持理性討論、依法追究不法，讓選戰回到政策與願景的競爭。此外，開票那天律師團會進駐台北市黨部，針對突發狀況提供相關法律意見。

民進黨台北市黨部主委吳沛憶指出，最近出現一些來源不明的AI深偽影片或圖片，呼籲各位公民不確定影片來源、真實性，需要小心查證，避免因轉傳而觸犯法律。

吳沛憶表示，在這次選戰中，民進黨台北市黨部招募上千位監票委員，投票日當天在各個投開票所進行公民監督，首次監票員的培訓課程也在今晚展開。從選前的疑似違法事件，到投票日的投開票程序爭議，市黨部都將結合律師團，協助釐清事實、依法處理，成為這次選舉中正向、溫暖的後盾。

律師團召集人張志朋指出，今年6月就有人以AI技術合成沈伯洋的深偽影像，影片在多個社團平台流傳，司法介入後相關人員也坦承犯罪，最終以刑法加重誹謗罪獲緩起訴處分。

他強調，製造深偽影像的人需要負責，轉發的人也會有法律責任。民眾若發現來路不明或疑似不法內容，應先查證、勿急於轉傳，並保存原始連結、發布帳號、時間及完整畫面，交由專業團隊研判，避免不實訊息持續擴散。

律師團副召集人徐頌雅則提醒，投票日不得從事競選、助選活動，也不得拍攝圈選後的選票，或干擾投票秩序。若遇疑似違規情事，應保持冷靜、合法蒐證，並向選務人員反映。

對於蔣萬安、沈伯洋首場電視辯論會將在週六登場，吳沛憶表示，沈伯洋有蠻多準備，但細節不太好劇透。沈伯洋本人非常在意如何在辯論當中讓市民關注政見，蔣萬安過去也表示在辯論時會回答問題，沈伯洋非常期待在辯論中與蔣萬安討論對政策的想法。

媒體關切，民進黨希望藉著「洋流」外溢助選其他地方選情，選前期間是否有規劃到其他縣市協助。吳沛憶說，現在時間真的不多，主要行程都希望盡量留在台北；至於透過視訊或其他方式進行跨縣市連線，都正在討論中。