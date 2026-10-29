上百名勞工向柯志恩、賴瑞隆當面表達8大訴求 兩人皆簽名認同

為替高雄百萬勞工發聲，高雄市獨立總工會今天發動百餘人前往市長候選人柯志恩、賴瑞隆競選總部，提出八大勞工改革訴求獲得兩人簽名認同。柯志恩表示，全力推動高市輪船公司建立財務貼補機制及逐步撥補勞動權益基金至8億元。賴瑞隆說，未來透過跨局處平台協調大同醫院及維護輪船公司員工權益。

高獨總提出大同醫院移轉經營後員工權益受損、提升高雄市輪船公司員工待遇、確保市府人力調薪無死角、勞動權益基金全面升級、貫徹勞動條件不放水、推動雇主勞動法治教育等八大訴求。

高獨總理事長王慶宏表示，高雄勞工總數約140萬人，高雄既然被講成勞工之都，未來市市長也應該由勞工做主，今天的活動不是踢館或站台，主要提出八大政策訴求，希望獲得賴瑞隆、柯志恩兩位市長候選人正面回應。

國民黨市長候選人柯志恩逐條回應說，她會針對大同醫院案成立專案小組評估營運績效及檢視當初承諾，另支持高雄市輪船公司扣除旗津營運損失後建立財務貼補機制。此外，她已將工會所訴求的勞動權益基金全面升級納入政見，日後會逐步將5.5億元基金撥補至8億元保障勞工權益，若當選會優先執行。

「我當老師超過20年，會說到做到！」柯志恩強調，雖然八項訴求不敢說百分之百做得到，但她若進入市府盤點完會盡力去做，並與工會持續溝通，高雄號稱勞動之都，會把勞工權益謹記在心。

賴瑞隆表示，未來將透過跨局處平台，協調大同醫院留任員工績效獎金、輪船公司薪資及福利等問題，並研議市屬事業及機構調薪機制；同時強化勞動檢查與職業安全管理，落實違規裁罰，並檢討市府採購勞動條件、擴大勞工權益基金補助，提供勞工更完善的保障。

賴瑞隆強調，未來也將強化勞工自治委員會功能，建立跨局處協調、執行追蹤及成果公開機制，讓每項訴求都有回應、

高市勞工代表今天前往國民黨柯志恩競選總部提出八大訴求，柯志恩當眾簽署承諾書。圖／柯志恩競辦提供

高雄市獨立總工會百餘勞工代表今日先後向市長候選人柯志恩及賴瑞隆當面表達八大訴求。圖／高雄市獨立總工會提供

高市勞工代表前往國民黨高市黨部提出八大訴求，國民黨高雄市長候選人柯志恩簽署承諾書。圖／柯志恩競辦提供

高市勞工代表前往民進黨市長候選人賴瑞隆競選總部提出八大訴求，賴瑞隆（右）現場簽署承諾書。圖／高雄市獨立總工會提供