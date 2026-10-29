葉元之陪小草女神逛夜市喊卡 藍營台中黨部：議員選舉「藍白各自努力」

民眾黨台中市議員候選人劉芩妤昨晚原邀國民黨立委葉元之到逢甲夜市掃街，卻突然改為直播。劉芩妤表示，因國民黨內部出現反彈聲音，原訂實體掃街活動臨時取消；國民黨台中市黨部表示，掃街就是造勢，會造成選民混淆。

據了解，葉元之原本計畫10月28日親自陪同劉芩妤前進逢甲夜市，透過掃街與選民近距離互動。然而，這場原本規劃好的跨黨助選活動，卻在行程曝光後傳出國民黨內部不同聲音，最終臨時喊卡，改為同場直播。

台中作為「藍白合」示範區，但是在年底台中市議員選舉，國民黨與民眾黨在地方選區仍存在競爭關係，國民黨籍立委公開陪同民眾黨參選人掃街，也讓跨黨合作與地方選戰競爭之間的關係受到關注。

國民黨中市黨部副主委陳明振表示，台中市藍白合，不過是針對兩黨中央的縣市長的層級，在市議員選舉部分就是「兄弟登山、各自努力」。

陳明振表示，葉元之來台中若是幫民眾黨的候選人掃街，就是造勢，會有違紀輔選的疑慮，並到民眾混淆，對該選區的國民黨市議員候選人的選情造成衝擊，因此黨部便向中央黨部反映，而新北市黨部與他們聯繫，最後改成直播。