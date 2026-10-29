快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖藍白合…不僅與韓國瑜掃街 陳振中當場歡迎陳佩琪「回娘家」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
立法院長韓國瑜一早抵達澎湖就與國民黨澎湖縣長候選人陳振中一同掃街拜票。圖／陳振中競選辦公室提供
立法院長韓國瑜一早抵達澎湖就與國民黨澎湖縣長候選人陳振中一同掃街拜票。圖／陳振中競選辦公室提供

立法院長韓國瑜今天跨海赴澎湖，全力為國民黨澎湖縣長候選人陳振中及馬公市長候選人洪棟霖站台衝刺，無獨有偶民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪也於今天抵達澎湖，為民眾黨籍議員候選人莊國輝輔選，行程當中還與陳振中會面，陳振中也因此公開歡迎陳佩琪「回娘家」，呈現澎湖藍白合態勢。

2026九合一選舉

韓國瑜今天上午一抵達澎湖馬公機場，隨即由陳振中與洪棟霖陪同，車隊直接駛入馬公市區展開大面積掃街拜票，沿途向澎湖鄉親懇託拉票，下午2時後，輔選行程更聚焦於競選總部造勢，隊伍依序前往中正路的洪棟霖競選總部，以及民族路的陳振中競選總部，展現藍營整合基層、固守地方政權的強烈企圖心。

不過陳振中與洪棟霖除了有韓國瑜站台加持，在前往北辰市場時，更與陳佩琪會面，幾人公開展現藍白合，陳振中還當場向陳佩琪表示歡迎她回澎湖「回娘家」，希望陳佩琪這次回來能和親朋好友多聚聚，也祝福身體健康、平安順心。

陳振中並進一步指出，在澎湖，國民黨和民眾黨的朋友一直相處融洽，彼此尊重，也有很好的交情「對地方有幫助的事，大家都願意多溝通、一起努力。面對接下來的選舉，我們彼此加油，也祝福認真打拚的好夥伴都能高票當選，繼續為鄉親服務、為澎湖打拚」。

不過雖然今天展現藍白合態勢，身為「澎湖女兒」的陳佩琪卻仍為丈夫柯文哲司法案件纏身、無法同行，獨自返回家鄉，在臉書貼文中透露，柯文哲因遭到限制無法同行令她感到不滿，直言「只是國內耶，就靠海就不行？台灣四周都環海哩」，並質疑司法審理與限制出境的合理性。

陳佩琪昨天甚至才在臉書發文，針對藍營大咖重提2023年底藍白合往事，直指當年若非國民黨不比民調、只想逼柯文哲「直接當小的」、投降當附屬，甚至指責柯文哲「不知好歹」，她坦言感到難過與憤怒。

陳佩琪為民眾黨籍候選人站台，還與國民黨陳振中、洪棟霖等人一同高喊「凍蒜」，展現澎湖藍白合態勢。圖／陳振中競選辦公室提供
陳佩琪為民眾黨籍候選人站台，還與國民黨陳振中、洪棟霖等人一同高喊「凍蒜」，展現澎湖藍白合態勢。圖／陳振中競選辦公室提供

陳佩琪為民眾黨籍候選人站台，還與國民黨陳振中、洪棟霖等人一同高喊「凍蒜」，展現澎湖藍白合態勢。圖／陳振中競選辦公室提供
陳佩琪為民眾黨籍候選人站台，還與國民黨陳振中、洪棟霖等人一同高喊「凍蒜」，展現澎湖藍白合態勢。圖／陳振中競選辦公室提供

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 韓國瑜 陳佩琪 陳振中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳佩琪澎湖輔選巧遇藍營參選人 陳振中盼促藍白合

澎湖輔選金句 韓國瑜：東南西北中澎湖鄉親投振中

吳淑瑾批蔣萬安松機遷建拿離島醫療當籌碼 轟陳振中「裝乖」

吳淑瑾：松機是離島就醫、返鄉交通動脈 反對遷建

相關新聞

民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

中選會出包 候選人個資外洩…游盈隆鞠躬道歉曝32個IP曾進入

中選會候選人財產申報網站爆出個資外洩，中選會主委游盈隆今鞠躬致歉，表示委外廠商「無心的疏失」，造成大波瀾非常不應該。中選會調查發現，共32個IP曾進入並可能下載相關資料，目前尚無法進一步分析32個IP屬境內或境外，後續調查中。游強調，「已經把漏洞堵起來了。」

新竹縣長民調出爐！徐欣瑩47.8%領先鄭朝方38.7％ 徐競辦：真金不怕火煉

2026年新竹縣長選戰最新民調出爐，國民黨候選人徐欣瑩支持度44.1%，領先民進黨候選人鄭朝方的37.7%，差距6.4個百分點；當選看好度方面，徐欣瑩以47.8%領先鄭朝方的38.7%，差距9.1個百分點。徐欣瑩競辦發言人徐維遠回應，民調顯示徐欣瑩領先，代表徐欣瑩是「真金不怕火煉」，對於各方民調皆表示尊重、且都是重要參考，也誠摯感謝新竹縣民的支持。

內湖掃街人氣爆棚！支持者力挺喊加油 石舫亘：會把大家的叮嚀帶給萬安

台北市長蔣萬安因感冒身體不適，妻子石舫亘今「代夫出征」，到內湖湖光市場掃街，人氣爆棚，還有支持者大姐看到她忍不住落淚，請蔣市長務必加油，石舫亘也給出擁抱回應。石舫亘說，「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」

辯論前夕柯文哲拋「如何區分中華與台灣文化」 沈伯洋這樣回

台北市長辯論將於31日登場，台北市前市長柯文哲日前拋出題目給民進黨北市長候選人沈伯洋，直指「中華文化跟台灣文化怎麼區分」。沈伯洋今中午赴松山慈祐宮，受訪時表示，當初設計文化廊道時就拋出硬體和軟體重要性。

網傳「徐欣瑩民調大勝」圖卡遭檢舉 鄭朝方陣營提告徐競辦秘書

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉，要求選委會徹查民調內容、數據來源及散布過程。律師王裕文表示，徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和涉嫌在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，已違反「公職人員選舉罷免法」第53條，將另向新竹地檢署提出刑事告訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。