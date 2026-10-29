澎湖藍白合…不僅與韓國瑜掃街 陳振中當場歡迎陳佩琪「回娘家」

立法院長韓國瑜今天跨海赴澎湖，全力為國民黨澎湖縣長候選人陳振中及馬公市長候選人洪棟霖站台衝刺，無獨有偶民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪也於今天抵達澎湖，為民眾黨籍議員候選人莊國輝輔選，行程當中還與陳振中會面，陳振中也因此公開歡迎陳佩琪「回娘家」，呈現澎湖藍白合態勢。

韓國瑜今天上午一抵達澎湖馬公機場，隨即由陳振中與洪棟霖陪同，車隊直接駛入馬公市區展開大面積掃街拜票，沿途向澎湖鄉親懇託拉票，下午2時後，輔選行程更聚焦於競選總部造勢，隊伍依序前往中正路的洪棟霖競選總部，以及民族路的陳振中競選總部，展現藍營整合基層、固守地方政權的強烈企圖心。

不過陳振中與洪棟霖除了有韓國瑜站台加持，在前往北辰市場時，更與陳佩琪會面，幾人公開展現藍白合，陳振中還當場向陳佩琪表示歡迎她回澎湖「回娘家」，希望陳佩琪這次回來能和親朋好友多聚聚，也祝福身體健康、平安順心。

陳振中並進一步指出，在澎湖，國民黨和民眾黨的朋友一直相處融洽，彼此尊重，也有很好的交情「對地方有幫助的事，大家都願意多溝通、一起努力。面對接下來的選舉，我們彼此加油，也祝福認真打拚的好夥伴都能高票當選，繼續為鄉親服務、為澎湖打拚」。

不過雖然今天展現藍白合態勢，身為「澎湖女兒」的陳佩琪卻仍為丈夫柯文哲司法案件纏身、無法同行，獨自返回家鄉，在臉書貼文中透露，柯文哲因遭到限制無法同行令她感到不滿，直言「只是國內耶，就靠海就不行？台灣四周都環海哩」，並質疑司法審理與限制出境的合理性。

陳佩琪昨天甚至才在臉書發文，針對藍營大咖重提2023年底藍白合往事，直指當年若非國民黨不比民調、只想逼柯文哲「直接當小的」、投降當附屬，甚至指責柯文哲「不知好歹」，她坦言感到難過與憤怒。

陳佩琪為民眾黨籍候選人站台，還與國民黨陳振中、洪棟霖等人一同高喊「凍蒜」，展現澎湖藍白合態勢。圖／陳振中競選辦公室提供