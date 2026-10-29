吳淑瑾批蔣萬安松機遷建拿離島醫療當籌碼 轟陳振中「裝乖」

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾今天與立委陳培瑜、王正旭、林楚茵共同舉行記者會，針對台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，以及離島急重症病患未來改降桃園再轉乘高鐵或公路就醫的政見，痛批蔣萬安完全無視澎湖鄉親跨海求醫的艱辛，在缺乏可行評估與配套下倉促推動，根本是忽視離島民眾的生命安全。

吳淑瑾指出，澎湖鄉親每一次赴台就醫都極為辛苦，不僅要提早訂票、家人請假陪同，還要擔憂天候延誤，若是二、三級離島如望安、吉貝、花嶼的居民，更需先到馬公才能搭機，而松山機場具有區位優勢，能縮短跨海求醫的舟車勞頓，若是改降桃園機場再行接駁，對分秒必爭的急重症患者而言將是致命威脅。

她強調，澎湖人並非反對台北發展，而是不能接受蔣萬安未經充分評估，就將松機遷建作為選舉政治議題操作，離島居民的健康權益絕不容許被當成政治工具。

立委王正旭從專業角度指出急性心肌梗塞與中風爭取黃金救援時間的重要性，立委林楚茵與陳培瑜也分別針對松機在國防救災及每年逾260萬國內航線運量的關鍵不可替代性提出質疑，要求北市府勿倉促推動。

吳淑瑾直言，醫療無關黨派，連民眾黨金門縣長陳福海都已公開堅決反對，然而國民黨澎湖縣長候選人陳振中雖跟風表示反對，蔣萬安卻在台北公開宣稱「已與離島國民黨候選人討論並達成共識」，痛批兩人根本是雙面作戲、聯手騙選票。

吳淑瑾質疑，陳振中若真有心捍衛澎湖，就該要求蔣萬安收回遷建主張並提出無損權益的具體配套，而不是一邊口頭安撫鄉親、一邊任由蔣萬安唱雙簧，演變成「台北要拆、澎湖裝乖」的荒謬局面。

吳淑瑾承諾，未來若當選澎湖縣長，一定會秉持「守護澎湖、守護台灣」的立場，建立與中央政府最緊密的溝通機制，堅決捍衛澎湖鄉親的醫療與交通權益，絕不讓離島居民的生命安全在台北的政治考量下被犧牲。