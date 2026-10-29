【即時短評】侯友宜組織最鐵里長系統 交棒李四川端看動員投票結果

距投票日剩不到1個月，國民黨新北市長候選人李四川今成立里長後援會，新北市1032個里，近7成里長到場相挺，展現藍營扎根基厚的雄厚實力。競總主委、市長侯友宜現身請託，喊話要里長全力支持李四川接棒，這場基層組織大集結，為藍軍選情注入強心針，侯要將執政8年地方人脈與組織能量交給接班人，力拚無縫接軌。

里長是地方治理最貼近百姓的第一線，也是選舉動員重要樞紐。侯友宜今天致詞時，一一點名里長姓名、細數過去合作完成的建設，提到腿部受傷仍到場相挺的里長，及眼睛受傷包紮後仍趕來的新莊區里長聯誼會主席林阿元，侯和里長博感情很有一套心法。侯透露，卸任前會將里長工作清冊交給下一任市長，期許李四川當選後，延續每年舉辦的行動治理座談，深入各區與里長對話。

里長系統被視為侯友宜施政高滿意度的一大基石，李四川在各區成立川友會，便是以里長為骨幹，進一步成立里長後援會，要把以里長為節點的大網織得更緊密。侯在場直接向里長喊話「請大家幫忙拉票」，這番話不只是替接班人背書，在選戰最後關頭，試圖將執政期間建立的地方關係，轉化為李四川的競選助力。

不過，組織聲勢能否轉化為選票，是另一道考驗。超過700位里長出席，代表李四川獲得廣泛的基層支持，但選舉結果不只取決於里長的表態，更在於能否進一步帶動地方動員、提高投票意願，並說服尚未表態的中間選民。

李四川形容，分布在各角落的里長像是市府的另一雙眼睛，協助發現問題、提出解方。他承諾，若當選市長將延續侯友宜的行動治理座談，這不只是延續既有的市政治理模式，更是建立與基層互動管道的重要起點。

沒讓李四川專美於前，蘇巧慧經營里長也滿有一套，她常說「用真心換真心」，是經營人心的策略，蘇日前回防本命區鶯歌造勢時，許多里長站出來相挺，有里長像鄰家大姊般對她說「芭樂要怎麼拿給妳」，這番真性情的對話，展現蘇巧慧與里長之間深厚情誼。

藍綠雙方都在爭取里長支持，路徑各有著力點。李四川承接侯友宜的執政經驗與地方組織，蘇巧慧從3屆立委累積的服務情分深化連結。選戰倒數階段，兩軍全面交鋒，如何將既有的地方關係轉化為實際支持，進一步拓票爭取尚未表態選民，是這場基層組織戰大車拚的終極考驗。