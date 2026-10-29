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蔣萬安競總遭冒名設募款網站 聲明30日中午「這連結」才是真的
蔣萬安競選總部下午發出聲明，嚴正譴責不肖人士冒用蔣萬安競總名義設立募款網站，已報警並要求下架。
對於不肖分子冒用蔣萬安競選總部名義設立募款小物網站，甚至提供付款功能，蔣萬安競總今指出，該網站「並非競總設立或授權」。競總已立即報警，並要求下架，呼籲支持者切勿在假網站付款或輸入信用卡、個人資料。
競總表示，「台北安可」棒球外套組合及「台北五告讚」悠遊卡套組，將於明（30）日中午12時在官方募款小物平台上架。請市民朋友認明競總正式發布的連結，勿輕信社群廣告或來路不明的網站。
競總指出，利用市民支持蔣萬安的熱情設立假網站、誘使民眾付款，是卑劣的詐騙行徑。競總嚴正譴責，並將配合警方追查到底，絕不容許不肖人士藉選舉之名侵害民眾財產。
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