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影／中選會出包外洩候選人個資 主委游盈隆鞠躬道歉

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中央選舉委員會主委游盈隆（圖）今天下午親自舉行記者會，針對中選會系統出包、外洩1,573名候選人個資的重大事件，鞠躬道歉，並稱只有32個IP登錄，不見得都不安好心，無需散布過多的焦慮。記者許正宏／攝影
中央選舉委員會主委游盈隆（圖）今天下午親自舉行記者會，針對中選會系統出包、外洩1,573名候選人個資的重大事件，鞠躬道歉，並稱只有32個IP登錄，不見得都不安好心，無需散布過多的焦慮。記者許正宏／攝影

中央選舉委員會主委游盈隆今天下午親自舉行記者會，針對中選會系統出包、外洩1,573名候選人個資的重大事件，向受影響者及全國民眾致上12萬分歉意，並當場鞠躬道歉。

2026九合一選舉

日前「台灣前進陣線」踢爆，中選會官網公布的候選人名單及財產申報資料系統出現安全漏洞，導致包含立法委員沈伯洋在內，共1,573名候選人的地址、電話及身分資料等核心個資遭到外洩。國民黨立法院黨團於對此發表嚴厲譴責，批評中選會資安防護荒腔走板，將使候選人淪為詐騙集團目標或面臨人身安全威脅。黨團當時要求主委必須公開說明並鞠躬道歉，同時點名數位發展部與資安署應立即介入調查。

中選會主委游盈隆今天在記者會上坦承系統疏失，代表中選會鞠躬致歉，並表示只有32個IP登錄，不見得都是不安好心，無需散布過多的焦慮，不應該發生的事情發生了，承諾將全面清查與補救。

中央選舉委員會主委游盈隆（中）今天下午親自舉行記者會，針對中選會系統出包、外洩1,573名候選人個資的重大事件，向受影響者及全國民眾鞠躬道歉。記者許正宏／攝影
中央選舉委員會主委游盈隆（中）今天下午親自舉行記者會，針對中選會系統出包、外洩1,573名候選人個資的重大事件，向受影響者及全國民眾鞠躬道歉。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 游盈隆 中選會 個資

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