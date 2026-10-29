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影／江啟臣提出「台中三大委員會」政見 聚焦國際、智慧與婦幼發展

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）今天下午出席在大雅區成立的同濟會後援會。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）今天下午出席在大雅區成立的同濟會後援會。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今天下午出席在大雅區成立的同濟會後援會，他在致詞時發表百項新政，強調許多政策與兒童、教育及育兒友善息息相關。

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江啟臣主張若當選市長，將跨局處成立三大委員會，由市長親自主持，全面提升市政效率與資源整合。三大委員會核心重點：國際合作發展委員會： 因應台中市邁向國際化之需求而設立。智慧城市發展委員會： 推動台中成為應用AI治理市政、管理都市的智慧城市。 婦幼發展委員會： 關注下一代、小孩及孕育下一代女性之照顧與支持，解決少子女化及育兒壓力。

江啟臣指出，市政工作無法單靠單一局處，必須有系統地整合資源。婦幼政策涵蓋從懷孕開始、生小孩、做月子、托育、養育、教育到年輕人成家立業，環環相扣。他特別強調減輕孕婦負擔的醫療協助，如建議為孕婦及幼兒施打嚴重呼吸道疾病的RS疫苗，並將坐月子津貼延長至45小時，全方位支持年輕家庭與下一代的成長。

國民黨台中市長候選人江啟臣（中）今天下午出席在大雅區成立的同濟會後援會接受支持者贈送包子與粽子。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）今天下午出席在大雅區成立的同濟會後援會接受支持者贈送包子與粽子。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣（左）今天下午出席在大雅區成立的同濟會後援會授戰旗。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）今天下午出席在大雅區成立的同濟會後援會授戰旗。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣發表百項新政，強調許多政策與兒童、教育及育兒友善息息相關。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣發表百項新政，強調許多政策與兒童、教育及育兒友善息息相關。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣 政見

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