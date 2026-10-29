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「慈母守宗憲、縣長投宗憲」吳宗憲推創意諧音小餅乾 內藏幸運籤

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長候選人吳宗憲推出競選小物「憲餅」，借鏡時下的「幸運餅乾（Fortune Cookie）」概念，把幸運與祝福小紙條藏進餅乾裡。圖／吳宗憲競總提供
宜蘭縣長候選人吳宗憲推出競選小物「憲餅」，借鏡時下的「幸運餅乾（Fortune Cookie）」概念，把幸運與祝福小紙條藏進餅乾裡。圖／吳宗憲競總提供

宜蘭縣長候選人吳宗憲今天起推出競選小物「憲餅」，借鏡時下「幸運餅乾」概念，把幽默口號與候選人的特點小紙條藏進餅乾，希望鄉親品嘗餅乾時也能感受到幸運、祝福的好心情，讓創意不只帶來歡笑，更化為支持的力量，11月28日共同迎向勝選。

2026九合一選舉

「幸運餅乾（Fortune Cookie）」是一種流行的酥脆甜點，吳宗憲表示，選賢與能，未必是對陣煙硝，也可以親民有溫度。這次以耳熟能詳的諧音哏「慈母守宗憲，縣長投宗憲」，搭配幾款競選小語「不搞花拳繡腿，全憑實力突圍」、「政策最接地氣，不搞空頭支票」、「犀利質詢，轉化為建設新動力」等。

競選團隊希望用一句話說明吳宗憲是個什麼樣的人，透過巧思讓鄉親會心一笑，看見選舉除了口號，更要有具體政策與行動。

競選團隊認為，創意小物可以拉近距離，真正打動人心是吳宗憲這幾年腳踏實地拚出的實績，他多次質詢及協調推動「羅東工保地解編」、爭取延宕15年的「蘇澳溪分洪道」成功發包、推動修正財劃法為宜蘭爭取每年128億元財源、促成「南方澳漁船上架場」獲准設置，帶領鄉親成功擋下14支風機插旗五結等，以行動回應鄉親需求。

展望未來，選舉抽中3號的吳宗憲表示要成為鄉親「靠山」，照顧長輩與育兒家庭，推動65歲以上免健保、敬老卡7200點及縣府加碼敬老金，讓長輩每年獲超過1萬7200元照顧，並推出0至3歲每月1000元育兒消費券、一鄉鎮一公托且免月費。

他透過「宜蘭線+1」及「北北基桃宜」區域治理，促進跨縣市產業合作，引進矽光子測試封裝等低污染、高價值科技產業，打造青壯世代返鄉就業。

「憲餅」限量1萬份，競選團隊會在走訪各社區、福宴、餐敘及掃街時發放，懇請鄉親支持3號吳宗憲，小小幸運可以凝聚成具體的幸福未來，他會用照顧家庭、支持青年、守護基層的實際行動，讓祝福成為鄉親生活的實在支持。

宜蘭縣長候選人吳宗憲推出競選小物「憲餅」，借鏡時下的「幸運餅乾（Fortune Cookie）」概念，把幸運與祝福小紙條藏進餅乾裡。圖／吳宗憲競總提供
宜蘭縣長候選人吳宗憲推出競選小物「憲餅」，借鏡時下的「幸運餅乾（Fortune Cookie）」概念，把幸運與祝福小紙條藏進餅乾裡。圖／吳宗憲競總提供

宜蘭縣長候選人吳宗憲推出競選小物「憲餅」，借鏡時下的「幸運餅乾（Fortune Cookie）」概念，把幸運與祝福小紙條藏進餅乾裡。圖／吳宗憲競總提供
宜蘭縣長候選人吳宗憲推出競選小物「憲餅」，借鏡時下的「幸運餅乾（Fortune Cookie）」概念，把幸運與祝福小紙條藏進餅乾裡。圖／吳宗憲競總提供

吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 餅乾 口號

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