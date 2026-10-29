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廢除耶誕城？蘇巧慧稱「不會說廢就廢」 坦言要評估交通與效益

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，拿著攤商送上來的八顆大鳳梨顯得相當開心。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，拿著攤商送上來的八顆大鳳梨顯得相當開心。記者陳正興／攝影

新北歡樂耶誕城即將在11月13日開城，也成為每年熱烈討論話題。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天接受壹電視專訪被問到這題指出，耶誕城舉辦至今已邁入第16年，成為城市品牌不容易很難說廢就廢，但必須正視交通負荷問題，未來應綜合考量品牌效益、在地商機及交通衝擊，尤其交通壓力必須分散，才能決定板橋耶誕城的未來。

2026九合一選舉

蘇巧慧指出，應先檢視耶誕城為城市帶來多少商機、周邊商家受益多少，以及對市民的城市認同有何幫助。不過，耶誕城帶來的人潮也確實造成交通負荷，尤其板橋是重要交通樞紐，過去曾有活動從光復節前後就開始慶祝，是否有必要舉辦這麼長的時間，也值得進一步檢討。

蘇巧慧表示，她的思考很簡單，品牌要不要延續，必須同時考量城市認同、品牌效益、商機，以及最重要的交通問題，包括交通負荷能否解決、壓力有多大，以及是否有機會移到其他區域舉辦。板橋幅員廣大，今年活動板橋有三個據點，未來可以進一步思考，是否利用新板特區周邊的百貨商場及其他空間分散人潮，在減輕交通壓力的同時，也擴大商機。

蘇巧慧也以日前舉辦、獲得好評的「夜市人聲」活動為例，指出活動設於新板特區商業大樓三樓，運用特區空廊的空間特色，串聯不同大樓，將閒置空間轉化為活動場域。她認為，未來是否能以類似概念規畫「漂浮耶誕城」，利用不同場域分散活動人潮，甚至盤點部分與市政府相關的空間，都是可以研究的方向。

蘇巧慧強調，耶誕城的品牌效益應該維繫，但交通問題不能忽視，必須找到分散人潮、減輕周邊交通壓力的方法，同時讓在地商家持續受益。

蘇巧慧 歡樂耶誕城 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

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