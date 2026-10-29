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中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

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中選會出包 候選人個資外洩…游盈隆鞠躬道歉曝32個IP曾進入

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會候選人財產申報網站爆出個資外洩，中選會主委游盈隆今鞠躬致歉，表示委外廠商「無心的疏失」，造成大波瀾非常不應該。圖／取自UDN video
中選會候選人財產申報網站爆出個資外洩，中選會主委游盈隆今鞠躬致歉，表示委外廠商「無心的疏失」，造成大波瀾非常不應該。圖／取自UDN video

中選會候選人財產申報網站爆出個資外洩，中選會主委游盈隆今鞠躬致歉，表示委外廠商「無心的疏失」，造成大波瀾非常不應該。中選會調查發現，共32個IP曾進入並可能下載相關資料，目前尚無法進一步分析32個IP屬境內或境外，後續調查中。游強調，「已經把漏洞堵起來了。」

2026九合一選舉

游盈隆表示，中選會前天傍晚接獲候選人財產申報系統可能有個資外流訊息後，立即採取行動，不到2小時內矯正錯誤並重新上線，昨也已公布相關基本事實，但因社會關切持續升高，因此決定對外說明。

游盈隆說，「這種事情根本就不應該發生，但是它發生了」，也因事件造成國人、候選人與社會不安，「在此代表中選會致上12萬分的歉意」，隨即起身鞠躬。

游盈隆表示，候選人財產申報系統建置原本是選務電子化的一環，沒想到因委外廠商宏碁資訊公司工程師「無心的疏失」，釀成不該發生的事件。游強調，「我寧願講是一個無心的疏失」，造成這麼大的波瀾非常不應該。

游盈隆說，宏碁是信譽良好、也承攬許多政府重大委外案的公司，「連宏碁都會出這種狀況」，政府部門都應提高警覺。

針對後續責任與求償，中選會主秘謝美玲表示，事發第一時間已依個資保護相關規定通報主管機關，後續將視調查結果，依主管機關建議依法辦理。另中選會表示，與委外廠商的合約中，訂有相關求償或罰則規定，但仍須待完整調查結果出爐後再依合約辦理。

針對外界關切資料遭存取範圍，游盈隆表示，中選會篩查後，截至今天掌握32個IP「真正進入並且可能下載了相關的資料」，但不應因此假設32個IP都是「不安好心」，其中可能也包括發現問題、向中選會通報的人士，「數字不是大家想像的那麼大、那麼多。」

媒體追問是否得知是境外或境內，中選會表示，目前尚無法分析32個IP屬境內或境外；至於資料下載後是否遭複製，從系統log檔也無法判別，後續調查仍持續進行。

游盈隆強調，這起事件不會影響年底九合一地方選舉及全國性公民投票，「候選人財產申報網站與其他選務工作沒有關聯」，請候選人安心競選、選民安心投票。

至於如何避免類似事件再發生，游盈隆提出「四眼原則」（Four-Eyes Principle），認為未來政府委外案，廠商在程式規畫或重大工程完成後，應由另一組人員進行「double check」，政府部門最好再做「triple check」，透過三重檢視、三重驗收降低疏失。

對於民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示應找出系統漏洞，游盈隆表示，「我們不但尋找到漏洞，且已經把漏洞堵起來了」，將持續釐清事件後續。

中選會主委游盈隆強調，個資外洩事件不會影響年底九合一地方選舉及全國性公民投票，「候選人財產申報網站與其他選務工作沒有關聯」。圖／聯合報系資料照
中選會主委游盈隆強調，個資外洩事件不會影響年底九合一地方選舉及全國性公民投票，「候選人財產申報網站與其他選務工作沒有關聯」。圖／聯合報系資料照

2026九合一選舉 中選會 財產申報 游盈隆 個資

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