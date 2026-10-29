快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

內湖掃街人氣爆棚！支持者力挺喊加油 石舫亘：會把大家的叮嚀帶給萬安

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導
蔣萬安夫人石舫亘（左二）今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，支持者熱情送上蔥與蒜。記者邱德祥／攝影
蔣萬安夫人石舫亘（左二）今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，支持者熱情送上蔥與蒜。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安因感冒身體不適，妻子石舫亘今「代夫出征」，到內湖湖光市場掃街，人氣爆棚，還有支持者大姐看到她忍不住落淚，請蔣市長務必加油，石舫亘也給出擁抱回應。石舫亘說，「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」

2026九合一選舉

今天掃街，許多支持者關心蔣萬安身體狀況，有一位大姐特地拉著石舫亘的手，千叮嚀萬囑咐，家裡要多燉湯顧好每個人的身體；另一位大姐則是拉著石舫亘的手，面容憂愁地提到對市長身體的掛念，也祝福市長早日康復。

另在掃街過程中，不少民眾從樓上開窗默契地比出「5」手勢表達支持，一路上受到大家熱情相挺，送上包粽「蔥」滿勝「蒜」、好彩頭、旺旺來，還有攤商和民眾送上涼茶、果汁、米香為她充電續航。

拜票行程一路來到梘頭福德祠，由廟方帶領「牽手一起走」團隊，一同為台北上香祈福。石舫亘說：「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」11月28號記得出門投下5號，繼續讓蔣萬安為大家服務，讓台北這座城市變得更好。

今天的「牽手一起走」由立法委員李彥秀團隊、台北市議員游淑慧、李明賢、吳世正、闕枚莎及候選人陳冠安團隊，還有多位在地里長陪同，向攤商老闆及採買民眾一一問候，在「五告讚、五號蔣萬安、台北安可」歡呼聲中，握緊每一雙手。

為何掃街從內湖開始？藍營人士指出，蔣萬安是現任市長，競選起步比較，但仍有一定策略。大安文山是藍營大本營，相對來說，港湖區的選票仍有再開拓的空間。

以內湖選情來說，藍營人士指出，因立委李彥秀和資深議員闕枚莎，大本營都在南港，國民黨在內湖相對弱，又是民進黨高嘉瑜的本命區；至於民眾黨，內湖是黃珊珊的本命區，組織也很強，有利民眾黨議員陳宥丞，全區競爭非常激烈，為了維持競總的氣勢，蔣萬安也隨即進軍內湖737商圈，太太石舫亘的拜票，第一場也選在內湖湖光市場。

台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，熱情的支持者比著五號。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場，熱情的支持者比著五號。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天代打投入輔選行程，首站選在內湖區湖光市場。記者邱德祥／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 內湖 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「最強牽手」出擊! 石舫亘代夫赴湖光市場掃街 人氣爆棚不輸蔣萬安

萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

大兒子慘遭網路霸凌 石舫亘曝蔣萬安為此落下男兒淚

市政選戰兩頭燒！蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消明預排行程

相關新聞

民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

國民黨前主席朱立倫今天到雲林為雲林縣長候選人張嘉郡站台，被問到有關江啟臣認為洋流，他說確實確有外溢到各縣市現象的看法，他除肯定洋流造勢的成功，更強調民進黨能在短短三月把認知作戰打成這樣，把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，對國民黨的確是嚴峻挑戰，包括台北市長蔣萬安及全國各縣市候選人務必要以戒慎恐懼的心情面對。

柯文哲點名沈伯洋市民大道縫合是什麼？2市政問題「到現在都不回答」

年底選舉倒數一個月，台北市長蔣萬安力拚連任，近期傳出有意邀請民眾黨創黨主席柯文哲站台。柯文哲今直言，北市藍綠基本盤也不是一個晚上可以突然改變，也點名民進黨候選人沈伯洋，問沈2題市政問題，到現在也不回答。

「廣告女王」莊淑芬批蔣翻車喊停戰 網友怒：大刀批評後才輕輕放下？

「廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦今提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬今發文改口並「請大家停戰」，但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指市長抄襲，發現自己出錯後才叫大家停戰。

「慈母守宗憲、縣長投宗憲」吳宗憲推創意諧音小餅乾 內藏幸運籤

宜蘭縣長候選人吳宗憲今天起推出競選小物「憲餅」，借鏡時下「幸運餅乾」概念，把幽默口號與候選人的特點小紙條藏進餅乾，希望鄉親品嘗餅乾時也能感受到幸運、祝福的好心情，讓創意不只帶來歡笑，更化為支持的力量，11月28日共同迎向勝選。

廢除耶誕城？蘇巧慧稱「不會說廢就廢」 坦言要評估交通與效益

新北歡樂耶誕城即將在11月13日開城，也成為每年熱烈討論話題。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天接受壹電視專訪被問到這題指出，耶誕城舉辦至今已邁入第16年，成為城市品牌不容易很難說廢就廢，但必須正視交通負荷問題，未來應綜合考量品牌效益、在地商機及交通衝擊，尤其交通壓力必須分散，才能決定板橋耶誕城的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。