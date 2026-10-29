彰化房價高、青年外流 縣長候選人邱建富提校地再生、4年千戶社宅政見

彰化縣長候選人邱建富今天舉行住宅政策發表，他指出，彰化房價高使年輕人不願在地買房，造成人口流失，他提出彰化市保四旁土地都市計畫變更案進入公開展覽階段，是彰化社宅推動契機，若當選彰化縣長，將以首年興辦200戶、四年累計上千戶社會住宅努力，減輕年輕人負擔。

邱建富表示，面對青年租屋、成家與購屋的多重壓力，政府應透過社宅提供可負擔的居住選擇，協助年輕人減輕生活負擔、累積成家能力，讓他們不必因為居住成本而被迫離開家鄉。

他指出，保四旁土地都市計畫變更案進入公開展覽階段，是彰化推動社會住宅值得關注的進展；社宅政策不能只停留在盤點土地，也要掌握都市計畫、土地開發及行政程序，才能將土地資源真正轉化為居住機會。

他強調，自己具備首長經驗，熟稔都市計畫與地方行政運作，若當選將立即無縫上工。若當選彰化縣長，會評估需求高地區，以首年興辦200戶、四年累計上千戶社會住宅為努力方向，從可行基地著手，逐步擴大供給。

邱建富也主張推動校地再生，他指出，針對少子化下具備活化條件的校地，評估轉型為青年社宅、青銀共居或社福園區的可能性，在兼顧教育需求及相關法規的前提下，讓公共土地發揮更大效益，建立長期且穩定的社宅供給來源。