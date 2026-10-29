謝國樑陸戰全面動起來！基隆廟口掃街拜票 立委黃健豪、地方里長相挺

基隆市長謝國樑今天競選總部成之後，全面展開陸戰掃街行程，每天都規畫深入市場、社區、車站、街頭巷弄等拜票行程，今天中午在立委黃健豪陪同下，前往基隆廟口商圈掃街拜票，謝國樑逐一向沿街商家及市民朋友親切問候，許多民眾熱情給予鼓勵，現場互動熱絡，展現濃厚的地方人情味。

今天中午陪同掃街拜票的還有基隆市里長聯誼會總會長林羅清梅、玉田里長王培宇及文昌王明清等也一同參與。

謝國樑表示，感謝黃健豪到基隆助陣，也感謝地方里長長期以來的支持與協助。廟口是基隆最具代表性的商圈之一，也是許多市民生活記憶的一部分，每次走進廟口，都能感受到基隆人的熱情。未來將持續傾聽地方需求，推動各項民生建設，讓市民生活更加便利。

謝國樑不時停下腳步與店家親切問候，並與民眾互動，從商圈環境到地方建設，謝國樑把握機會與民眾交流，了解大家對城市發展的期待。

黃健豪表示，此次陪同謝國樑走訪廟口，除了感受基隆商圈的活力，也有機會直接了解地方民眾的需求。城市建設需要持續投入，從改善行人環境、提升公共設施到完善民生服務，都是地方發展的重要工作。

謝國樑競選辦公室表示，未來將持續深入各行政區及傳統商圈，透過面對面的交流傾聽基層聲音，讓市民了解近年市政建設的推動成果，並持續蒐集地方意見，作為未來政策規劃的重要參考。

謝國樑陸戰全面動起來基隆廟口掃街，立委黃健豪、地方里長相挺。圖／謝國樑競總提供