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選戰倒數30天綠營大團結 賴瑞隆攜手高雄隊8區同步站路口

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左2）29日偕市議員參選人在捷運三多商圈站，與高雄隊夥伴進行「全市連線站路口」同步連線，向民眾拜票致意，爭取選民支持。中央社
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左2）29日偕市議員參選人在捷運三多商圈站，與高雄隊夥伴進行「全市連線站路口」同步連線，向民眾拜票致意，爭取選民支持。中央社

年底九合一選舉邁入最後關鍵衝刺階段，距離投票日僅剩最後30天，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天一早率領民進黨籍立委及全體選區議員候選人，同步於高雄市8大重要交通樞紐站路口，向通勤及上學的市民朋友鞠躬揮手拜票，全力爭取市民認同，力求達成「市長當選、議會過半」目標。

2026九合一選舉

賴瑞隆表示，自投入選戰以來，他始終希望以創意、正向的態度，帶給高雄市民有別於傳統選舉的模式，讓選舉充滿活力與新意，他會持續保持謙卑的態度，認真傾聽每一位市民朋友的聲音。

賴瑞隆上午7時許就與各選區黨籍民代分進合擊，在各大路口向往來市民揮手致意，現場支持者也熱情比出加油手勢相應，這場橫跨全市各區的大型串聯行動，象徵綠營戰力全面集結，從中央到基層議員緊密結合，展現共同為高雄未來奮戰的決心。

賴瑞隆強調，距離投票剩下30天，每一天都至關重要，他將與全體高雄隊成員持續走入高雄每一個角落，爭取更多市民的支持，也呼籲支持者向親朋好友拉票，力求在11月28日投票後，能與全體市民攜手合作，共創高雄下一個「黃金十年」。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天一早率領民進黨籍立委及全體選區議員候選人，街頭拉票連線。圖／賴瑞隆競選辦公室提供
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天一早率領民進黨籍立委及全體選區議員候選人，街頭拉票連線。圖／賴瑞隆競選辦公室提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天一早率領民進黨籍立委及全體選區議員候選人，同步於高雄市8大重要交通樞紐站路口，向通勤及上學的市民朋友鞠躬揮手拜票。圖／賴瑞隆競辦提供
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天一早率領民進黨籍立委及全體選區議員候選人，同步於高雄市8大重要交通樞紐站路口，向通勤及上學的市民朋友鞠躬揮手拜票。圖／賴瑞隆競辦提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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