聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣長候選人陳品安批縣府霸凌案調查涉吃案 鍾東錦：移請政風依法調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天受訪時，回應縣長選舉對手陳品安縣政質詢問題。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天受訪時，回應縣長選舉對手陳品安縣政質詢問題。記者范榮達／攝影

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天於縣議會總質詢，公布縣政府勞動青年發展處長王浩中處理一件員工申訴霸凌案錄音檔，指控事涉縣長鍾東錦建議撤案，王浩中強調是勞資爭議調解，霸凌案目前調查中，縣長鍾東錦則回應，錄音檔直接在議會播放，傷害公務人員做事方法，至於王浩中移請政風依法調查。

2026九合一選舉

陳品安今天縣政總質詢火力全開，播放一段王浩中對話的錄音檔，陳品安指出，縣府一名科長被控不給下屬特休假，因此啟動職場霸凌案調查，王浩中卻建議當事人撤案，否則會處罰到縣長，科長部分會提報公務人員考績處理，可能申誡、記過，王浩中身為主管機關，對於勞基法保障的特休假，涉及霸凌案調查，竟然是帶頭吃案，王浩中要道歉。

王浩中答詢表示霸凌案還在調查中，並沒有終止，他當時基於勞資爭議調解，提出的建議，並非縣長授意；而鍾東錦受訪時回應，強調將王浩中移請政風處調查，不過，他認為陳品安公布錄音檔不適當，傷害公務人員做事方法，以後跟部屬談話，都要提防錄音，也破壞人際信任關係。

另，陳品安質疑10月23日薔琵颱風來襲，縣府根據氣象預報風雨宣布停班停課，卻有雙重標準，勞青處同樣在苗栗市舉辦勞工退休制度及法令明會延期，但山釀青春演唱會卻照常舉辦，難道沒有備案嗎？演唱會有必要性，讓觀眾及工作人員冒著危險。

鍾東錦表示，颱風假辦演唱會，勞青處有跟他討論，現在氣象預測精準，當時海邊及山區風力都超過標準，剛好苗中一帶比較OK，勞青處決定照常，他沒有反對，認為沒有對或錯，因此新增網路直播，呼籲住在山上或海邊民眾不要來，希望鄉親就近來，並注意安全，如果延期藝人檔期不好安排，原班人馬做不到，演唱會照常舉辦引發論戰，他也有責任，天佑苗栗，演唱會順利圓滿，不過，他認為有檢討必要，以後辦任何活動，有備案會更好。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天縣議會總質詢，火力全開批縣府勞工青年發展處。記者范榮達／攝影
民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天縣議會總質詢，火力全開批縣府勞工青年發展處。記者范榮達／攝影

2026九合一選舉 鍾東錦 陳品安 苗栗縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

即刻拔官返台 駐日內瓦總領事李冠德職場霸凌降調條約司

駐日內瓦總領事涉霸凌 拔官調職

金城國中代理教師猝逝延燒　議員追問事前有無異常、籲設求助管道

退輔會：3年成立34起霸凌、性平案件

相關新聞

電視辯論高雄今打頭陣！柯志恩、賴瑞隆簽名承諾勞工訴求 搶百萬選票

全台首場六都市長候選人電視辯論會，今晚八時在高雄登場，民進黨候選人賴瑞隆與國民黨候選人柯志恩將正面交鋒。昨下午進行彩排，除主持人就定位，兩位候選人也都派出代表。

遭翻2024舊帳 柯文哲：還是支持藍白合

中廣前董事長趙少康日前重提二○二四總統大選藍白破局「內幕」，外界認為可能影響民眾黨前主席柯文哲助選台北市長蔣萬安。柯文哲昨回應，趙「提油救火、愈描愈黑」，但藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持；趙少康昨說，他只是還原當時真實情況，無意檢討任何人，在野不團結只會讓貪腐無能的民進黨坐享其成，結果親痛仇快。

翻車後道歉了！「廣告女王」指控蔣萬安競選海報抄襲 今改口籲停戰

「廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報，今改口卻喊「請大家停戰」，網友依然炸鍋。莊淑芬下午表示，發言之前，理當再求證，或詢問相關單位，對此深感抱歉。

台北市長選舉號次代抽藍綠兩樣情 侯漢廷：同樣抽籤女孩不同命運

台北市議員侯漢廷今天表示，一場單純的選舉號次抽籤，卻意外成了一面「照妖鏡」，映照出台灣當前特定媒體、網路環境的偏頗與網路霸凌的冷酷。同樣是充滿熱忱、為所支持的政治人物代為抽籤的年輕女孩，在特定輿論的操弄下，竟面臨著截然不同的命運。

蔣萬安被海報惡搞…洪毓祥：造謠傳播快 AI翻轉選戰攻防

台北市選戰升溫，市長蔣萬安海報被惡搞、民進黨陣營也指有假網頁或ＡＩ深偽影音等新型態選戰威脅。對於ＡＩ、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入ＡＩ生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及ＡＩ運用攻防之戰。

民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。