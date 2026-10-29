快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

影／夫人是否出來輔選？ 沈伯洋：要等太太評估後決定

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）下午前往松山慈祐宮參香祈福，針對蔣萬安妻子石舫亘今天出來輔選，自己的妻子是否也會出來輔選，沈伯洋表示應該以太太自己決定為準，並強調太太的個性比較沒那麼外向，加上每次出來都會多少有一些討論，還是要等太太評估後才能做。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）下午前往松山慈祐宮參香祈福，針對蔣萬安妻子石舫亘今天出來輔選，自己的妻子是否也會出來輔選，沈伯洋表示應該以太太自己決定為準，並強調太太的個性比較沒那麼外向，加上每次出來都會多少有一些討論，還是要等太太評估後才能做。記者曾學仁／攝影

針對民進黨主席賴清德總統呼籲黨公職戒慎恐懼，台北還沒有贏，差一點點。對此民進黨台北市長候選人沈伯洋下午下午前往松山慈祐宮受訪時表示，他一直都是挑戰者，北市對民進黨本來就比較艱困，並再次呼籲支持者不要出征、不要吵架，保持我們的步調。

2026九合一選舉

沈伯洋今下午赴松山慈祐宮參香祈福受訪表示，大家是一路戒慎恐懼到現在，並強調選前30天大家情緒會比較高漲，再度呼籲大家不要出征、不要吵架，保持我們的步調，在真正要造勢、車掃的時候，大家一起站出來，這才是正面的選舉方式。

對於台北市長蔣萬安的妻子今天出來輔選，自己的妻子是否也會出來輔選，沈伯洋則表示沒有問，應該以太太自己決定為準，並強調太太的個性比較沒那麼外向，加上每次出來都會多少有一些討論，還是要等太太評估後才能做。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）下午前往松山慈祐宮參香祈福。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）下午前往松山慈祐宮參香祈福。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左），下午前往松山慈祐宮參香祈福，並與支持民眾擊掌。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左），下午前往松山慈祐宮參香祈福，並與支持民眾擊掌。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（前排右二），下午前往松山慈祐宮參香祈福。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（前排右二），下午前往松山慈祐宮參香祈福。記者曾學仁／攝影

沈伯洋 松山慈祐宮 2026九合一選舉 台北市選舉 賴清德 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「精準介選」無實證 才是認知作戰

台北市長選舉 不是化妝舞會

再破圈！接受沈春華專訪 沈伯洋坦言：知名度沒蔣萬安高

談洋流效應 朱立倫：戒慎恐懼、全力以赴

相關新聞

民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

國民黨前主席朱立倫今天到雲林為雲林縣長候選人張嘉郡站台，被問到有關江啟臣認為洋流，他說確實確有外溢到各縣市現象的看法，他除肯定洋流造勢的成功，更強調民進黨能在短短三月把認知作戰打成這樣，把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，對國民黨的確是嚴峻挑戰，包括台北市長蔣萬安及全國各縣市候選人務必要以戒慎恐懼的心情面對。

柯文哲點名沈伯洋市民大道縫合是什麼？2市政問題「到現在都不回答」

年底選舉倒數一個月，台北市長蔣萬安力拚連任，近期傳出有意邀請民眾黨創黨主席柯文哲站台。柯文哲今直言，北市藍綠基本盤也不是一個晚上可以突然改變，也點名民進黨候選人沈伯洋，問沈2題市政問題，到現在也不回答。

「廣告女王」莊淑芬批蔣翻車喊停戰 網友怒：大刀批評後才輕輕放下？

「廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦今提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬今發文改口並「請大家停戰」，但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指市長抄襲，發現自己出錯後才叫大家停戰。

「慈母守宗憲、縣長投宗憲」吳宗憲推創意諧音小餅乾 內藏幸運籤

宜蘭縣長候選人吳宗憲今天起推出競選小物「憲餅」，借鏡時下「幸運餅乾」概念，把幽默口號與候選人的特點小紙條藏進餅乾，希望鄉親品嘗餅乾時也能感受到幸運、祝福的好心情，讓創意不只帶來歡笑，更化為支持的力量，11月28日共同迎向勝選。

廢除耶誕城？蘇巧慧稱「不會說廢就廢」 坦言要評估交通與效益

新北歡樂耶誕城即將在11月13日開城，也成為每年熱烈討論話題。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天接受壹電視專訪被問到這題指出，耶誕城舉辦至今已邁入第16年，成為城市品牌不容易很難說廢就廢，但必須正視交通負荷問題，未來應綜合考量品牌效益、在地商機及交通衝擊，尤其交通壓力必須分散，才能決定板橋耶誕城的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。