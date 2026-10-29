影／夫人是否出來輔選？ 沈伯洋：要等太太評估後決定

針對民進黨主席賴清德總統呼籲黨公職戒慎恐懼，台北還沒有贏，差一點點。對此民進黨台北市長候選人沈伯洋下午下午前往松山慈祐宮受訪時表示，他一直都是挑戰者，北市對民進黨本來就比較艱困，並再次呼籲支持者不要出征、不要吵架，保持我們的步調。

沈伯洋今下午赴松山慈祐宮參香祈福受訪表示，大家是一路戒慎恐懼到現在，並強調選前30天大家情緒會比較高漲，再度呼籲大家不要出征、不要吵架，保持我們的步調，在真正要造勢、車掃的時候，大家一起站出來，這才是正面的選舉方式。

對於台北市長蔣萬安的妻子今天出來輔選，自己的妻子是否也會出來輔選，沈伯洋則表示沒有問，應該以太太自己決定為準，並強調太太的個性比較沒那麼外向，加上每次出來都會多少有一些討論，還是要等太太評估後才能做。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）下午前往松山慈祐宮參香祈福。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左），下午前往松山慈祐宮參香祈福，並與支持民眾擊掌。記者曾學仁／攝影