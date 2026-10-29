蔣萬安發布最新廣告「Taipei N.E.W.S」 呼應「台北安可、大有可為」

台北市長蔣萬安競選總部下午發布最新競選廣告「Taipei N.E.W.S」，以城市規畫師的視角描繪台北下一個世代的城市願景；4字母分別代表NEXT-GEN、ENERGY、WATERFRONT、SPIRIT，將北、東、西、南四區的未來願景，轉換為具體的城市風景。

蔣萬安競總文宣總幹事、立委牛煦庭指出，北區「N」代表「NEXT-GEN」，北士科將打造為「AI科技新市鎮」，串連內科、南軟形成科技廊帶，迎向 AI 科技新世代；東區「E」代表「ENERGY」，匯集國際金融商務，及大巨蛋的賽事展演、信義區的時尚潮流，日夜兼具動能活力。

另外，西區「W」代表「WATERFRONT」，有台北車站的六鐵中樞、世界級的台北雙星，兼具艋舺、大稻埕的歷史底蘊，未來將是世界級首都門戶。南區「S」代表「SPIRIT」，河畔水岸將串連大學、公館商圈與藝文景點，打造水岸生活新篇章。

牛煦庭表示，蔣萬安帶領著台北的團隊穩步向前，除了有好的市政成績，也有未來願景。「Taipei N.E.W.S」透過建築白模將北、東、西、南四區的未來願景轉換為具體的城市風景，描繪下一個世代的台北，呼應「台北安可、大有可為」的理念。

蔣萬安競總表示，「台北安可」棒球外套日前上線後，短短2分鐘內即被搶訂一空，已再與廠商協調，限定追加500組。

另外，今天也發布應援周邊，包括「台北五告讚」悠遊卡套組內含兩張悠遊卡，採用清新簡約的設計風格，代表台北的年輕、活力與進步。其中一張以「台北high five」為主題，呈現蔣萬安「give me five」的畫面，呼應5號選舉號次。

競總指出，另一張則以「台北let's go」為主題，搭配蔣萬安飛越跨步向前的照片，展現蔣萬安與市政團隊持續向前、帶領台北不斷進步的決心。

蔣萬安競總表示，「台北安可」棒球外套組合內含外套及NFC卡帶鑰匙圈，限量500組，開放以1800元小額捐款支持；台北五告讚悠遊卡套組限量1000組，開放以500元小額捐款支持。兩款小物將於明日中午12時在官方募款小物平台同步上架，邀請市民為蔣萬安應援、為台北加油。

蔣萬安競選總部文宣總幹事牛煦(右)庭介紹最新競選廣告「Taipei N.E.W.S」，以城市規畫師的視角描繪台北下一個世代的城市願景，記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安競選總部下午發布最新競選廣告「Taipei N.E.W.S」，以城市規畫師的視角描繪台北下一個世代的城市願景。圖／蔣萬安競總提供

台北市長蔣萬安競選總部下午發布最新競選廣告「Taipei N.E.W.S」，以城市規畫師的視角描繪台北下一個世代的城市願景。圖／蔣萬安競總提供

台北市長蔣萬安競選總部下午發布最新競選廣告「Taipei N.E.W.S」，以城市規畫師的視角描繪台北下一個世代的城市願景。圖／蔣萬安競總提供