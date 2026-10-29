張嘉郡成立婦女後援會提4大行動白皮書 朱立倫專程站台揭挺她3原因

雲林縣長候選人張嘉郡今天成立婦女後援會，來自全縣合婦聯團體數百人到場力挺，她除以「婦女安心、家庭有靠、夢想同行」為核心願景，發表婦女政策白皮書，並提出四大婦女幸福行動。國民黨前主席朱立倫也以神祕嘉賓身分出席，提出三點挺張嘉郡擔任雲林縣長的原因，立委王育敏、陳菁薇等人也到場拉抬聲勢，士氣如虹。

張嘉郡指出，女性在家庭、職場及社會面臨生育、長輩照顧與職涯發展等多重壓力。她提出「好孕友善接送」、「育兒家庭支持」、「婦女就業與AI數位培力」及「婦女創業與經濟自主」4大行動，主張從懷孕到育兒、從就業到創業，提供不同人生階段的支持，創造女性安心友善的生活環境。

後援會由雲林工商婦女會前副會長關淑華擔任總會長，立委許宇甄任總召集人，數百位婦女到場相挺，凍選聲不停氣氛熱絡。許宇甄籲大家走進社區角落，當張嘉郡後盾，全力拉票。

張嘉郡說，將來除提供0至6歲每年12000元育兒津貼，規畫孕婦交通補助與偏鄉產檢接送，逐步充實公共、準公共及彈性托育服務量能，讓婦女安心產檢，生育不再成為職涯阻力。並將啟動「婦女就業與AI數位培力」及「婦女創業與經濟自主」計畫，開辦AI工具應用、電商經營實戰課程，提供微型創業貸款、利息補貼與品牌設計輔導，讓AI成為重返職場或提升職場競爭力的新工具。

朱立倫除向選民告急要大家催票，並也透露挺張嘉郡3大原因，指張嘉郡曾歷經挫敗但仍腳踏實地堅強站起來，因有這種精神當年不僅提名她當立委，更要她選縣長。她孝順又具愛心，相信將來一定會照顧好雲林的「時大和時小（閩南語，老幼之意）」，尤其她留學英國更具國際觀，未來絕對可成為承襲縣長張麗善打下好基礎的好縣長。

張麗善肯定張嘉郡具備承擔大任的格局，一定能延續現有的縣政基礎，把雲林建設更好。許宇甄、陳菁徽、王育敏盛讚張嘉郡的婦幼政策，深信以其剛毅溫柔與國際視野，定可讓雲林更升級、繁榮。

國民黨前主席朱立倫到場相挺，並透露他挺張嘉郡的3大原因。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今天成立婦女後援會，來自全縣合婦聯團體數百人到場力挺。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今天成立婦女後援會，並發表四大婦女幸福行動白皮書。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今天成立婦女後援會，來自全縣合婦聯團體數百人到場力挺。記者蔡維斌／攝影