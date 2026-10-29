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辯論前夕柯文哲拋「如何區分中華與台灣文化」 沈伯洋這樣回

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長候選人沈伯洋今中午赴松山慈祐宮參拜。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長候選人沈伯洋今中午赴松山慈祐宮參拜。記者邱書昱／攝影

台北市長辯論將於31日登場，台北市前市長柯文哲日前拋出題目給民進黨北市長候選人沈伯洋，直指「中華文化跟台灣文化怎麼區分」。沈伯洋今中午赴松山慈祐宮，受訪時表示，當初設計文化廊道時就拋出硬體和軟體重要性。

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沈伯洋表示，很謝謝柯文哲的關注，尤其是在講文化的路徑，台灣的文化有哪些，其實如同先前回應所說，有客家、原民、漳泉等各式各樣的文化在裡面。所以如何將這些文化在路徑能被看到、被表達格外重要。

他說，所以當初設計文化廊道時，除了要有故事性的延續之外，才能以故事將不同文化串接在一起，讓大家知道走路徑的過程能感受到什麼樣的歷史文化，但在硬體方面，如果容易斷裂的話，像是馬路走起來寬度、噪音比較強等，民眾可能就會停住不打算繼續往前。

沈伯洋說，所以才會談到建築當中所謂的東西縫合，不管是綠化、活動空間、活化空間，讓人流自然地跨越空間和心理的屏障。所以會說硬體跟軟體兩件事情都很重要。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 柯文哲

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