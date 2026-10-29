基隆市長謝國樑推動「基隆青年3+1」政策，整合「基隆好聲音」、「在地好演員」、「少年霹靂舞」三大藝文人才培育計畫，加上「最愛戰鬥陀螺」潮流競技活動，涵蓋音樂、戲劇、街舞與競技四大領域，期望透過專業培訓、作品製作、舞台展演及產業資源連結，建立支持青年持續成長的培育機制。

基隆市政府今天在基隆表演藝術中心島嶼實驗劇場舉辦第二場「在地好演員」記者會，以青年原創短劇「巨星的誕生」揭開序幕，邀請演員藍鈞天、基隆在地演員陳彥廷與青年學子交流，從戲劇演出、專業訓練到舞台實踐，呈現青年人才培育的多元可能，讓「基隆青年3+1」從政策願景逐步走向具體實踐。

其中，「基隆好聲音」結合歌唱培訓、錄音製作及音樂MV創作，協助青年累積音樂作品；「在地好演員」聚焦戲劇訓練、鏡頭實戰與表演經驗；「少年霹靂舞」透過街舞培訓及競賽交流，培養青年舞蹈能力；「最愛戰鬥陀螺」則以潮流競技及親子互動，鼓勵孩子建立自信、專注力與面對挑戰的勇氣。

謝國樑表示，青年政策不應只有一次性的活動或競賽，「基隆青年3+1」也不只是四個活動名稱，而是希望透過持續推動人才培育，讓青年從發掘興趣、接受專業訓練，到累積作品、參與演出，逐步建立發展所需要的能力與經驗。

謝國樑指出，基隆擁有豐富的港都文化、歷史故事及在地人才，市府希望串聯校園、專業團隊與民間資源，讓青年以家鄉為起點，接觸更多專業學習機會，並透過實際參與及創作，開拓未來發展的可能性。

「巨星的誕生」故事從基隆廟口夜市的一顆七彩地瓜球展開，描述青年王正男意外獲得演出機會，歷經排練、歌舞訓練及戲劇挑戰，逐步走向夢想舞台。透過喜劇、默劇、肢體與音樂表演，呈現青年追求表演夢想的勇氣，也讓觀眾看見舞台背後的專業訓練與努力。

謝國樑推進「基隆青年3+1」政策，讓青年從舞台走向專業培育。圖／基隆市政府提供

謝國樑推進「基隆青年3+1」政策，讓青年從舞台走向專業培育。圖／基隆市政府提供