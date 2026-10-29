民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

蘇文山被控4月席開8桌免費宴請里民涉嫌行賄，9月25日起羈押禁見2個月；士林地檢署追查背後另有「金主」資助，經第二波搜索帶回涉出資贊助餐會的士林神農宮董事長、士林區舊佳里候選人何逸松，士林地方法院10月2日裁定羈押禁見。

該案消息一出，地方議論紛紛，也疑惑何逸松作為士林北投區議員林世宗的大樁腳，為何林還沒被搜索？

檢調今天上午搜索林世宗服務處、議會研究室等處，地方人士直呼「早該了啊」，至於是否與該案後續有關，不得而知。

地方人士說，何逸松是舊佳里前里長、神農宮董事長，又是林世宗的大樁腳，地方都知道兩人關係非常好；何逸松和蘇文山都是支持林世宗，如今雙雙被羈押禁見。有人認為，如果查不出所然，林世宗也會被請回，但也可能慢慢查到新任期開始，若林世宗當選後，違法屬實，判刑定讞，恐面臨解職。

地方觀察，林世宗涉嫌違反選罷法，若與該案有關，恐影響士北選情，甚至形成恐怖平衡。不過，民進黨該選區提名現任5席，各自票源固定，林世宗則以純組織票居多，沒什麼空氣票。

北市議員第一選區（北投、士林）應選12人，2026年共有20人參選，包含國民黨汪志冰、張斯綱、林杏兒、林揚庭、賴苡任，民進黨林世宗、林延鳳、陳賢蔚、陳慈慧、鍾佩玲，民眾黨黃瀞瑩、新黨侯漢廷、時代力量謝閔弘、天宙和平統一家庭黨林聖峰，無黨籍陳重文、陳怡潔、李文、陳彥廷、紀建漢、劉致妤。

地方人士直言，士北這屆選舉很精彩，不少人都捲入司法案件。包含賴苡任因罷免綠委吳思瑤案涉嫌偽造文書等罪，去年6月被起訴；侯漢廷2024年總統大選稱國家機器介選，涉違選罷法，今年8月被起訴；林杏兒指社子島阿嬤是領錢臨演，10月22日被對方提告誹謗；陳重文涉嫌藉餐會賄選案，10月29日訊後80萬元交保。