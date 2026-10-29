讚石舫亘蔣萬安專訪溫暖 楊智伃：青鳥側翼讓大家看到最真實的沈伯洋

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪。國民黨前發言人楊智伃表示，石舫亘讓大家看到最真實的蔣萬安，反之從首投族Yakira被青鳥側翼出征貼上統戰女孩標籤，則讓大家看到最真實的沈伯洋。

楊智伃指出，蔣萬安與石舫亘昨上王偉忠的節目，她是微笑著看完整集的。很溫暖、很有趣，也很可愛、很真實。蔣萬安一直以來就是一個模範生，有自己的堅持與標準。在市政上，這樣的個人特質是極大的優點；但在選舉中，不免讓人覺得少了一點人味。

楊智伃說，然而，昨天石舫亘的出現，讓大家看到了蔣萬安的人味，也看到了他的情緒，以及推動市政背後的不容易。這些感動人的小故事，讓大家再次看見那個身為三寶爸的蔣萬安、那個煮飯做家事都很在行的蔣萬安，以及那個為了讓輝達落地，日以繼夜、想方設法達成目標的蔣萬安。

楊智伃說，這些是市民平常看不見，卻也最想看見的一面。或許蔣萬安不一定善於表達情緒，就像許多努力做事、堅持標準，期待自己扛下責任、做出表率的領導者一樣。但至少，他始終如一，不會為了討好誰，就改變自己的主張與立場。

楊智伃認為，石舫亘接住了這樣不善表達情緒的蔣萬安。她用溫柔的方式給予鼓勵，也讓大家看見他的柔軟、背後的眼淚，以及那個更真實的蔣萬安。另一方面，要如何看見真實的沈伯洋？從青鳥側翼一次又一次的出征中，看見了他所凝聚的政治氛圍。

楊智伃說，聯電創辦人曹興誠說，他看見沈伯洋，就像看見菩薩一樣。但幫蔣萬安抽號碼的20歲首投族 Yakira，因為緊張，認真準備了文稿，希望好好面對媒體的大陣仗、表達自己的政治立場，卻遭到攻擊、起底與出征，收到各種惡意的標籤與言論。

楊智伃說，這為首投族女孩被說是「北韓式發言」，被貼上「統戰女孩」的標籤。難道一個年輕人認真準備、表達自己的政治立場，就該受到這樣的對待？還有側翼冒用不存在的「台北市新聞局」名義製作假文宣，企圖藉此製造行政不中立的指控；甚至連出席蔣萬安競選團隊記者會、在現場被拍攝到的文字記者，都可以成為被醜化、被羞辱的對象。

楊智伃質疑，如果一位領袖把自己演得很崇高，支持者卻不斷進行人身攻擊、無限上綱地出征，這位領袖對這些行為的默許，放任惡意傷害他人，又怎麼敢說自己是菩薩？

楊智伃說，蔣萬安昨被問到，如何獲得市民支持。蔣說他希望接住每一個市民。正如石舫亘接住蔣萬安一樣，他也希望用同樣的心情，接住每一位市民。

她說，蔣萬安一直訴求的是市政願景，心裡想的是市民；而另一方所謂的「溫暖洋流」，看到的卻是想方設法創造人設、想著如何當上市長，以及接連不斷的攻擊與出征。1128該支持什麼樣的人，大家應該愈看愈清楚了。