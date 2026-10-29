快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

讚石舫亘蔣萬安專訪溫暖 楊智伃：青鳥側翼讓大家看到最真實的沈伯洋

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃。聯合報系資料照
國民黨前發言人楊智伃。聯合報系資料照

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪。國民黨前發言人楊智伃表示，石舫亘讓大家看到最真實的蔣萬安，反之從首投族Yakira被青鳥側翼出征貼上統戰女孩標籤，則讓大家看到最真實的沈伯洋

2026九合一選舉

楊智伃指出，蔣萬安與石舫亘昨上王偉忠的節目，她是微笑著看完整集的。很溫暖、很有趣，也很可愛、很真實。蔣萬安一直以來就是一個模範生，有自己的堅持與標準。在市政上，這樣的個人特質是極大的優點；但在選舉中，不免讓人覺得少了一點人味。

楊智伃說，然而，昨天石舫亘的出現，讓大家看到了蔣萬安的人味，也看到了他的情緒，以及推動市政背後的不容易。這些感動人的小故事，讓大家再次看見那個身為三寶爸的蔣萬安、那個煮飯做家事都很在行的蔣萬安，以及那個為了讓輝達落地，日以繼夜、想方設法達成目標的蔣萬安。

楊智伃說，這些是市民平常看不見，卻也最想看見的一面。或許蔣萬安不一定善於表達情緒，就像許多努力做事、堅持標準，期待自己扛下責任、做出表率的領導者一樣。但至少，他始終如一，不會為了討好誰，就改變自己的主張與立場。

楊智伃認為，石舫亘接住了這樣不善表達情緒的蔣萬安。她用溫柔的方式給予鼓勵，也讓大家看見他的柔軟、背後的眼淚，以及那個更真實的蔣萬安。另一方面，要如何看見真實的沈伯洋？從青鳥側翼一次又一次的出征中，看見了他所凝聚的政治氛圍。

楊智伃說，聯電創辦人曹興誠說，他看見沈伯洋，就像看見菩薩一樣。但幫蔣萬安抽號碼的20歲首投族 Yakira，因為緊張，認真準備了文稿，希望好好面對媒體的大陣仗、表達自己的政治立場，卻遭到攻擊、起底與出征，收到各種惡意的標籤與言論。

楊智伃說，這為首投族女孩被說是「北韓式發言」，被貼上「統戰女孩」的標籤。難道一個年輕人認真準備、表達自己的政治立場，就該受到這樣的對待？還有側翼冒用不存在的「台北市新聞局」名義製作假文宣，企圖藉此製造行政不中立的指控；甚至連出席蔣萬安競選團隊記者會、在現場被拍攝到的文字記者，都可以成為被醜化、被羞辱的對象。

楊智伃質疑，如果一位領袖把自己演得很崇高，支持者卻不斷進行人身攻擊、無限上綱地出征，這位領袖對這些行為的默許，放任惡意傷害他人，又怎麼敢說自己是菩薩？

楊智伃說，蔣萬安昨被問到，如何獲得市民支持。蔣說他希望接住每一個市民。正如石舫亘接住蔣萬安一樣，他也希望用同樣的心情，接住每一位市民。

她說，蔣萬安一直訴求的是市政願景，心裡想的是市民；而另一方所謂的「溫暖洋流」，看到的卻是想方設法創造人設、想著如何當上市長，以及接連不斷的攻擊與出征。1128該支持什麼樣的人，大家應該愈看愈清楚了。

楊智伃 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大兒子慘遭網路霸凌 石舫亘曝蔣萬安為此落下男兒淚

萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

蔣萬安須撬開沉默螺旋

相關新聞

民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

國民黨前主席朱立倫今天到雲林為雲林縣長候選人張嘉郡站台，被問到有關江啟臣認為洋流，他說確實確有外溢到各縣市現象的看法，他除肯定洋流造勢的成功，更強調民進黨能在短短三月把認知作戰打成這樣，把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，對國民黨的確是嚴峻挑戰，包括台北市長蔣萬安及全國各縣市候選人務必要以戒慎恐懼的心情面對。

柯文哲點名沈伯洋市民大道縫合是什麼？2市政問題「到現在都不回答」

年底選舉倒數一個月，台北市長蔣萬安力拚連任，近期傳出有意邀請民眾黨創黨主席柯文哲站台。柯文哲今直言，北市藍綠基本盤也不是一個晚上可以突然改變，也點名民進黨候選人沈伯洋，問沈2題市政問題，到現在也不回答。

「廣告女王」莊淑芬批蔣翻車喊停戰 網友怒：大刀批評後才輕輕放下？

「廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦今提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬今發文改口並「請大家停戰」，但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指市長抄襲，發現自己出錯後才叫大家停戰。

「慈母守宗憲、縣長投宗憲」吳宗憲推創意諧音小餅乾 內藏幸運籤

宜蘭縣長候選人吳宗憲今天起推出競選小物「憲餅」，借鏡時下「幸運餅乾」概念，把幽默口號與候選人的特點小紙條藏進餅乾，希望鄉親品嘗餅乾時也能感受到幸運、祝福的好心情，讓創意不只帶來歡笑，更化為支持的力量，11月28日共同迎向勝選。

廢除耶誕城？蘇巧慧稱「不會說廢就廢」 坦言要評估交通與效益

新北歡樂耶誕城即將在11月13日開城，也成為每年熱烈討論話題。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天接受壹電視專訪被問到這題指出，耶誕城舉辦至今已邁入第16年，成為城市品牌不容易很難說廢就廢，但必須正視交通負荷問題，未來應綜合考量品牌效益、在地商機及交通衝擊，尤其交通壓力必須分散，才能決定板橋耶誕城的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。