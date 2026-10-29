網傳「徐欣瑩民調大勝」圖卡遭檢舉 鄭朝方陣營提告徐競辦秘書

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉，要求選委會徹查民調內容、數據來源及散布過程。律師王裕文表示，徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和涉嫌在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，已違反「公職人員選舉罷免法」第53條，將另向新竹地檢署提出刑事告訴。

這份民調圖卡顯示徐欣瑩支持度56.4%大勝鄭朝方36.9%，好感度、清廉形象和政策認同都贏過鄭朝方，調查時間為10月14日到16日，以市話、手機輔助調查，樣本數為2350人。

羅子淮表示，這份民調在社群平台流傳，卻未清楚交代調查單位、抽樣方式及經費來源，質疑數據從何而來、是否確實進行調查。根據競辦掌握的資料，散布這份民調的帳號是徐欣瑩團隊秘書陳宜和，不能僅以「在網路上看到的」帶過。

羅子淮要求徐欣瑩競選辦公室公開說明，陳宜和轉傳的民調是否有實際調查依據，相關內容是個人取得，還是由競選團隊其他人提供。他強調，選舉可以競爭，但不能將來源不明的數字包裝成民意、誤導選民，呼籲選委會依法釐清民調內容、數據來源、散布過程及相關法律責任，並要求發布、散布者出面負責。

對此，記者致電詢問陳宜和關於民調資料來源，以及是否現為徐欣瑩競辦的團隊等指控，陳宜和則表示「不清楚、現在不方便回應。」

王裕文表示，陳宜和在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，涉及違反「公職人員選舉罷免法」第53條；依相關規定，若候選人的受僱人、代理人或使用人違法，候選人也可能併同受罰，因此要求釐清陳宜和與徐欣瑩之間的關係。

王裕文指出，除向選委會提出檢舉，競辦也將針對陳宜和涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第104條、意圖使候選人不當選，向新竹地檢署提出刑事告訴。他表示，訴求是依法徹查、依法裁處，維護選舉公平，也呼籲相關人士不要將自身涉嫌違法的爭議延伸為「司法迫害」，汙衊檢警調及司法從業人員。