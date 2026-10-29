快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳「徐欣瑩民調大勝」圖卡遭檢舉 鄭朝方陣營提告徐競辦秘書

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉。記者郭政芬／攝影
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉。記者郭政芬／攝影

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉，要求選委會徹查民調內容、數據來源及散布過程。律師王裕文表示，徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和涉嫌在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，已違反「公職人員選舉罷免法」第53條，將另向新竹地檢署提出刑事告訴。

2026九合一選舉

這份民調圖卡顯示徐欣瑩支持度56.4%大勝鄭朝方36.9%，好感度、清廉形象和政策認同都贏過鄭朝方，調查時間為10月14日到16日，以市話、手機輔助調查，樣本數為2350人。

羅子淮表示，這份民調在社群平台流傳，卻未清楚交代調查單位、抽樣方式及經費來源，質疑數據從何而來、是否確實進行調查。根據競辦掌握的資料，散布這份民調的帳號是徐欣瑩團隊秘書陳宜和，不能僅以「在網路上看到的」帶過。

羅子淮要求徐欣瑩競選辦公室公開說明，陳宜和轉傳的民調是否有實際調查依據，相關內容是個人取得，還是由競選團隊其他人提供。他強調，選舉可以競爭，但不能將來源不明的數字包裝成民意、誤導選民，呼籲選委會依法釐清民調內容、數據來源、散布過程及相關法律責任，並要求發布、散布者出面負責。

對此，記者致電詢問陳宜和關於民調資料來源，以及是否現為徐欣瑩競辦的團隊等指控，陳宜和則表示「不清楚、現在不方便回應。」

王裕文表示，陳宜和在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，涉及違反「公職人員選舉罷免法」第53條；依相關規定，若候選人的受僱人、代理人或使用人違法，候選人也可能併同受罰，因此要求釐清陳宜和與徐欣瑩之間的關係。

王裕文指出，除向選委會提出檢舉，競辦也將針對陳宜和涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第104條、意圖使候選人不當選，向新竹地檢署提出刑事告訴。他表示，訴求是依法徹查、依法裁處，維護選舉公平，也呼籲相關人士不要將自身涉嫌違法的爭議延伸為「司法迫害」，汙衊檢警調及司法從業人員。

羅子淮表示，根據競辦掌握的資料，散布這份民調的帳號是徐欣瑩團隊秘書陳宜和，不能僅以「在網路上看到的」帶過。記者郭政芬／攝影
羅子淮表示，根據競辦掌握的資料，散布這份民調的帳號是徐欣瑩團隊秘書陳宜和，不能僅以「在網路上看到的」帶過。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩 鄭朝方 民調 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1小時湧千則留言！魏嘉賢疑遭網軍攻擊提告 盼司法揪出幕後黑手

民調翻轉 不等於選情翻盤

影／陳重文晚間遭移送士檢 稱遭檢舉變賄選案：是司法還是政治案件？

不只陳重文涉賄！北市里長候選人也被列被告　訊後16萬元交保

相關新聞

民進黨4連霸議員林世宗涉賄選遭搜索 地方人士直呼「早該了啊」

繼日前國民黨北市3連霸議員陳重文傳出涉賄，今天也傳出民進黨同選區4連霸議員林世宗涉嫌賄選，檢調上午搜索議會研究室等處，據悉研究室高姓主任也被帶走。是否與士林區義信里長候選人蘇文山涉嫌免費宴請選民的賄選案有關，詳細情形仍待檢調對外說明。

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

國民黨前主席朱立倫今天到雲林為雲林縣長候選人張嘉郡站台，被問到有關江啟臣認為洋流，他說確實確有外溢到各縣市現象的看法，他除肯定洋流造勢的成功，更強調民進黨能在短短三月把認知作戰打成這樣，把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，對國民黨的確是嚴峻挑戰，包括台北市長蔣萬安及全國各縣市候選人務必要以戒慎恐懼的心情面對。

柯文哲點名沈伯洋市民大道縫合是什麼？2市政問題「到現在都不回答」

年底選舉倒數一個月，台北市長蔣萬安力拚連任，近期傳出有意邀請民眾黨創黨主席柯文哲站台。柯文哲今直言，北市藍綠基本盤也不是一個晚上可以突然改變，也點名民進黨候選人沈伯洋，問沈2題市政問題，到現在也不回答。

「廣告女王」莊淑芬批蔣翻車喊停戰 網友怒：大刀批評後才輕輕放下？

「廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦今提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬今發文改口並「請大家停戰」，但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指市長抄襲，發現自己出錯後才叫大家停戰。

「慈母守宗憲、縣長投宗憲」吳宗憲推創意諧音小餅乾 內藏幸運籤

宜蘭縣長候選人吳宗憲今天起推出競選小物「憲餅」，借鏡時下「幸運餅乾」概念，把幽默口號與候選人的特點小紙條藏進餅乾，希望鄉親品嘗餅乾時也能感受到幸運、祝福的好心情，讓創意不只帶來歡笑，更化為支持的力量，11月28日共同迎向勝選。

廢除耶誕城？蘇巧慧稱「不會說廢就廢」 坦言要評估交通與效益

新北歡樂耶誕城即將在11月13日開城，也成為每年熱烈討論話題。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天接受壹電視專訪被問到這題指出，耶誕城舉辦至今已邁入第16年，成為城市品牌不容易很難說廢就廢，但必須正視交通負荷問題，未來應綜合考量品牌效益、在地商機及交通衝擊，尤其交通壓力必須分散，才能決定板橋耶誕城的未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。