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竹市普發現金戰！莊競程加碼不舉債發1萬 民眾黨質疑開芭樂票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
多名民眾黨新竹市議員候選人今開記者會，質疑莊競程的普發現金方案所需現金超過45.57億元，但竹市明年可作為追加預算的財源僅約43.48億元，普發一萬政見恐是芭樂票，不然就得砍其他預算或是舉債。圖／李玫提供
多名民眾黨新竹市議員候選人今開記者會，質疑莊競程的普發現金方案所需現金超過45.57億元，但竹市明年可作為追加預算的財源僅約43.48億元，普發一萬政見恐是芭樂票，不然就得砍其他預算或是舉債。圖／李玫提供

民進黨新竹市長候選人莊競程先前喊出「中央一萬、地方一萬」的政見與政策主張，多名民眾黨新竹市議員候選人今開記者會，質疑莊的普發現金方案所需現金超過45.57億元，但竹市明年可作為追加預算的財源僅約43.48億元，普發一萬政見恐成芭樂票，不然就得砍其他預算或是舉債。

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對此，莊競程重申，新竹人打拚的經濟成果應該與市民共享，只要在不舉債、不排擠教育社福及重大建設預算前提下，若他當選市長，每位市民都會普發1萬元，再加上總統賴清德的承諾，設籍新竹市、不分年齡的新竹市民，每個人合計可以領到2萬元。另外，包括教師加給、長者皮蛇疫苗補助、敬老愛心卡1200點全年可累積，以及生育津貼等福利，莊競程也都會持續推動。

南區市議員候選人李玫說，莊競程參選以來不斷以「當選後，新竹市加碼普發一萬元」為噱頭，但翻開莊競程過往發言紀錄可知，莊競程於去年大罷免期間，對普發現金的政策嚴厲批評，怎麼要選舉了，就改口支持普發現金？

西區市議員候選人施淑婷指出，莊競程說要普發一萬給新竹市民，但市府民政處統計，今年9月底的新竹市人口數據45萬5731人，就算不計行政成本，普發一萬給新竹市民所需的現金就要超過45.57億，而市府早已發新聞稿說明新竹市明年可作為追加預算的財源僅約43.48億元，財源根本不足。

東區市議員候選人宋品瑩說，財政紀律是城市長久發展的基石，在市長高虹安努力下，竹市好不容易在今年達成睽違30年的零負債，絕不能為了莊競程的政治算盤導致的財源缺口而再次舉債，更不能動用其他教育文化、經濟、社福等的重要預算。

東區市議員候選人李國璋表示，莊競程對普發現金的立場前後矛盾，大罷免時反對普發現金，選舉時又說要普發現金，完全無法讓人信服。

北區市議員候選人蔡文盛表示，相較於莊競程的嘴上說說，高虹安經過盤點財源、考慮竹市的長遠發展，已經負責任地提出將明年因財劃法修正後增加的統籌款財源43.48億元，部分用於推動重大民生政策與建設，其餘約27億元，向市議會爭取，在依法運用可支配財源、不影響既有公共建設、教育及社會福利推動的前提下，規畫辦理明年每位符合資格的新竹市民普發現金6000元。

香山區市議員候選人葉國文指出，絕對支持普發現金，但前提是不能舉債且不能影響其他重要政策和重要預算，但莊競程的普發方案顯然完全做不到這些最基本的要求，且莊對普發現金的立場反覆。

山地原住民市議員候選人趙若芸表示，市民期待的是真正能落實的政策，不是根本財源不足的選舉支票，呼籲新竹市民團結支持有財源、有規劃、有普發現金行政經驗的市長高虹安。

2026九合一選舉 新竹市選舉 莊競程 普發現金 普發一萬

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