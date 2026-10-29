快訊

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

賈永婕「立法院不純樸穿搭」爆紅 宣布捐出18萬Dior外套號召公益

中職／林凱威動用旅外球員權利 味全龍：樂見挑戰更高層級舞台

鄭朝方提告徐欣瑩秘書散布不明民調 徐競辦反擊：若不實指控絕不姑息

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這份民調圖卡顯示徐欣瑩支持度56.4%大勝鄭朝方36.9%，好感度、清廉形象和政策認同都贏過鄭朝方。記者郭政芬／翻攝
這份民調圖卡顯示徐欣瑩支持度56.4%大勝鄭朝方36.9%，好感度、清廉形象和政策認同都贏過鄭朝方。記者郭政芬／翻攝

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮與律師王裕文今前往新竹縣選委會提出檢舉，指控徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，並向新竹地檢署提起刑事告訴。對此，徐欣瑩競辦回應，真相尚未釐清，若對手藉機進行不實指控或惡意操作，絕不姑息，將立即提告捍衛權益。

2026九合一選舉

這份民調圖卡顯示徐欣瑩支持度56.4%大勝鄭朝方36.9%，好感度、清廉形象和政策認同都贏過鄭朝方，調查時間為10月14日到16日，以市話、手機輔助調查，樣本數為2350人。從上周起在line轉傳，並同步在其他網路平台轉傳。

羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉，要求選委會徹查民調內容、數據來源及散布過程。

王裕文也表示，徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和涉嫌在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，已違反「公職人員選舉罷免法」第53條，將另向新竹地檢署提出刑事告訴

徐欣瑩競選辦公室回應，相關指控、真相尚未釐清，若對手企圖想藉此事件，進行任何帶有真實惡意的操作，或提出任何不實指控，競選辦公室絕不姑息，將立即依法採取必要法律行動。

羅子淮指控徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調。圖／鄭朝方競選提供
羅子淮指控徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調。圖／鄭朝方競選提供

徐欣瑩 鄭朝方 民調 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1小時湧千則留言！魏嘉賢疑遭網軍攻擊提告 盼司法揪出幕後黑手

民調翻轉 不等於選情翻盤

期中選舉陷苦戰…川普抓舞弊 懸賞3000萬

不只陳重文涉賄！北市里長候選人也被列被告　訊後16萬元交保

相關新聞

「廣告女王」莊淑芬批蔣翻車喊停戰 網友怒：大刀批評後才輕輕放下？

「廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦今提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬今發文改口並「請大家停戰」，但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指市長抄襲，發現自己出錯後才叫大家停戰。

趙少康翻舊帳影響站台蔣萬安？柯文哲：仍支持藍白合大戰略

首都市長選戰倒數一個月，現任蔣萬安力拚連任，民眾黨創黨主席柯文哲是否站台受矚，但中廣前董事長趙少康日前重提2024總統大選藍白合破局，引發白營不滿。是否影響為蔣站台的意願？柯今直言，支持藍白合大戰略。

「最強牽手」出擊! 石舫亘代夫赴湖光市場掃街 人氣爆棚不輸蔣萬安

選戰倒數一個月，台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘上午前往內湖區湖光市場掃街，與往來民眾及攤商問候拜票，不少民眾比出「5」手勢表達支持；不少民眾取出帽子等隨身物品要求簽名，還有攤商請喝飲料，展現「牽手」的高人氣，場面熱絡，不輸蔣萬安。

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

國民黨前主席朱立倫今天到雲林為雲林縣長候選人張嘉郡站台，被問到有關江啟臣認為洋流，他說確實確有外溢到各縣市現象的看法，他除肯定洋流造勢的成功，更強調民進黨能在短短三月把認知作戰打成這樣，把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，對國民黨的確是嚴峻挑戰，包括台北市長蔣萬安及全國各縣市候選人務必要以戒慎恐懼的心情面對。

鄭朝方提告徐欣瑩秘書散布不明民調 徐競辦反擊：若不實指控絕不姑息

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮與律師王裕文今前往新竹縣選委會提出檢舉，指控徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，並向新竹地檢署提起刑事告訴。對此，徐欣瑩競辦回應，真相尚未釐清，若對手藉機進行不實指控或惡意操作，絕不姑息，將立即提告捍衛權益。

藍控「除三害」海報是對手一條龍作業 沈伯洋：太誇張了一點

距離年底九合一選舉倒數，台北市長選情激烈，社群近期瘋傳北市長蔣萬安「周處除三害」海報引發爭議，藍營議員直言呼籲蔣萬安競辦報案，更質疑難道是沈團隊一條龍作業。沈伯洋今中午赴松山慈祐宮參拜，受訪被問及此議題時說，「已經太誇張了一點。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。