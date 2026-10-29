鄭朝方提告徐欣瑩秘書散布不明民調 徐競辦反擊：若不實指控絕不姑息

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮與律師王裕文今前往新竹縣選委會提出檢舉，指控徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，並向新竹地檢署提起刑事告訴。對此，徐欣瑩競辦回應，真相尚未釐清，若對手藉機進行不實指控或惡意操作，絕不姑息，將立即提告捍衛權益。

這份民調圖卡顯示徐欣瑩支持度56.4%大勝鄭朝方36.9%，好感度、清廉形象和政策認同都贏過鄭朝方，調查時間為10月14日到16日，以市話、手機輔助調查，樣本數為2350人。從上周起在line轉傳，並同步在其他網路平台轉傳。

羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉，要求選委會徹查民調內容、數據來源及散布過程。

王裕文也表示，徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和涉嫌在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，已違反「公職人員選舉罷免法」第53條，將另向新竹地檢署提出刑事告訴

徐欣瑩競選辦公室回應，相關指控、真相尚未釐清，若對手企圖想藉此事件，進行任何帶有真實惡意的操作，或提出任何不實指控，競選辦公室絕不姑息，將立即依法採取必要法律行動。