藍控「除三害」海報是對手一條龍作業 沈伯洋：太誇張了一點

距離年底九合一選舉倒數，台北市長選情激烈，社群近期瘋傳北市長蔣萬安「周處除三害」海報引發爭議，藍營議員直言呼籲蔣萬安競辦報案，更質疑難道是沈團隊一條龍作業。沈伯洋今中午赴松山慈祐宮參拜，受訪被問及此議題時說，「已經太誇張了一點。」

該「周處除三害」電影海報，被網友改以台北市長蔣萬安拿槍，對準民進黨北市長候選人沈伯洋及議員，並稱1128支持萬安除三害。國民黨北市議員李明賢指出，這張競選文宣是「負面文宣惡意攻擊。支持蔣辦告到底！」加上特定人士、媒體操作，「不免令人高度懷疑：這是一條龍作業嗎？」

沈伯洋聽到問題後直言，「他（李明賢）說我們自導自演，還真的還假？我覺得這就已經是太誇張了一點。」他說，其實不管是哪位民眾製作的，通常團隊第一時間就是呼籲，不能有暴力、抄襲等元素，以避免未來也遇到類似情事，這才是正常的回應方式。

沈伯洋說，如果說到是對方自導自演，就表示沒有重視這個問題，才會出現這樣的發言。語畢，沈轉頭問詢問北市議員許淑華「他（李明賢）是哪個選區的啊？」