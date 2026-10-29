童子瑋推政見總複習 首波聚焦青年就業

選舉倒數30天，民進黨基隆市長參選人童子瑋今天推出「政見總複習」懶人包，首波是青年就業「G.O.O.D計畫」，從技能成長、在職進化、就業銜接到穩定保障，建立完整支持系統。

童子瑋透過新聞稿表示，這次將過去陸續提出的政見整理成系列圖卡，並邀請基隆在地設計師李沁繪製Q版角色，希望以輕鬆、清楚的方式，陪市民逐項複習，也盼這場選舉盡可能回到市政討論。

童子瑋指出，首波選擇青年就業，是因為關係到城市的未來，基隆若缺乏技能培訓、工作機會與職涯發展環境，年輕人因就業離開家鄉情形將加劇，因此提出「G.O.O.D就業好政計畫」，分4個階段陪伴青年。

童子瑋表示，「技能成長」是設置和平島職訓基地，引進專業課程與師資，聚焦智慧製造、綠電儲能、冷鏈物流、海洋觀光及文創產業，讓職業訓練對接產業需求。「在職進化」規劃將尚智國小校地轉型為「基隆勞工大學」，結合工會辦理水電、餐飲、美容、珠寶金工、行銷設計等課程，讓市民不必離開基隆也能提升專業能力。

童子瑋說，「就業銜接」針對首度進入職場的青年，結合公立就業服務中心，提供職涯探索、履歷與面試輔導及就業媒合，再搭配中央支持方案與地方加碼，提供最高新台幣3萬6000元尋職支持。

童子瑋指出，「穩定保障」則是協助青年申領中央穩定就業獎勵，再由地方等額加碼，穩定就業獎勵最高達7萬2000元，降低青年進入職場初期的生活壓力，也增加長期穩定就業的誘因。