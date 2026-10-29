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談洋流效應 朱立倫：戒慎恐懼、全力以赴

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣29日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」效應，國民黨前主席朱立倫今天提醒，一定要以最戒慎恐懼的心情，最認真努力的態度去面對未來所有的挑戰。

2026九合一選舉

朱立倫到雲林縣為縣長參選人張嘉郡加油，稱讚她對雲林充滿愛心，尤其她是以女兒和媽媽的心情照顧雲林的長輩和下一代，同時也具有國際觀，是最好的縣長參選人，懇請大家支持。

記者詢問對於「洋流」效應，朱立倫對此回應，一定要以最戒慎恐懼的心情，最認真努力的態度去面對未來所有的挑戰。

朱立倫認為，民進黨的認知作戰非常強，短短3個月就可以把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良。同時可以在3個月內，「摧毀你的所有人設」，而面對這樣嚴峻的挑戰，不只是台北市長蔣萬安，也是全台灣所有的參選人、國民黨的參選人一定要戒慎恐懼和全力以赴。

針對媒體人趙少康因專訪沈伯洋遭藍營支持者攻擊，趙少康回擊，他不欠國民黨什麼。

朱立倫說，要尊重媒體去訪問不同立場的參選人，也要尊重媒體的專業。不論是臨危受命擔任侯友宜的副總統候選人，或是多年來對國民黨的很多候選人的幫助，皆盡心盡力。

朱立倫表示，去年聘趙少康為中評會主席團的主席，所以他也是國民黨的前輩跟大佬，大家應該尊重他的專業，同時要感謝他對國民黨的貢獻。

2026九合一選舉 朱立倫

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