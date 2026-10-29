社福盟發表社會福利政策白皮書 邀市長候選人出席聽取民間建議

社會福利聯盟今天在台大校友會館舉行「社會福利政策白皮書」發表會，整合兒童、少年、老人、婦女及身心障礙者五大族群的福利需求與意見，提出民間版「社會福利政策白皮書」，並邀請台北市長候選人沈伯洋、蔣萬安出席聽取民間建議，並針對白皮書的內容提出自己的看法以及回應，一同創造健全的社會福利制度。

台北市長候選人沈伯洋今天親自出席與會，身體微恙暫停選舉行程的蔣萬安則由北市社會局局長姚淑文出席與會，社福盟針對北市社會福利、教育、就業權益、住宅政策以及友善的社會福利服務環境提出見解，對未來的市長及市府團隊提供不同視角的意見。

社會福利聯盟今天在台大校友會館舉行「社會福利政策白皮書」發表會，台北市長候選人沈伯洋（圖）出席與會，發表自己對社會福利政策的想法。記者許正宏／攝影