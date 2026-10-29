聽新聞
0:00 / 0:00
社福盟發表社會福利政策白皮書 邀市長候選人出席聽取民間建議
社會福利聯盟今天在台大校友會館舉行「社會福利政策白皮書」發表會，整合兒童、少年、老人、婦女及身心障礙者五大族群的福利需求與意見，提出民間版「社會福利政策白皮書」，並邀請台北市長候選人沈伯洋、蔣萬安出席聽取民間建議，並針對白皮書的內容提出自己的看法以及回應，一同創造健全的社會福利制度。
台北市長候選人沈伯洋今天親自出席與會，身體微恙暫停選舉行程的蔣萬安則由北市社會局局長姚淑文出席與會，社福盟針對北市社會福利、教育、就業權益、住宅政策以及友善的社會福利服務環境提出見解，對未來的市長及市府團隊提供不同視角的意見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。