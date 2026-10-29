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澎湖輔選金句 韓國瑜：東南西北中澎湖鄉親投振中

中央社／ 澎湖縣29日電

澎湖縣長選舉白熱化，立法院長韓國瑜今天抵澎為縣長參選人陳振中等輔選造勢，喊出「東南西北中，澎湖鄉親投振中」金句，為選戰增添助力。

2026九合一選舉

立法院長韓國瑜今天上午在抵澎後，由縣長參選人陳振中、馬公市長參選人洪棟霖和議員參選人陳毓仁、許國政等人陪同下，直接進行湖西與馬公2鄉市的車掃請託，沿途受到民眾的支持。

韓國瑜表示，今天來到澎湖，為陳振中輔選作小小的貢獻，離島所面臨的交通、醫療、教育與經濟發展四大問題，陳振中在政見中說明的很清楚，把一年四季都串起來，相信未來澎湖一定有所發展，立法院也會全力協助促成，並喊出「東南西北中，澎湖鄉親投振中」等金句，贏得在場的群起歡呼與掌聲。

韓國瑜在澎湖輔選行程，也前往馬公市長參選人洪棟霖競選總部加油打氣，同時與澎湖義消及八百壯士協會幹部等座談，並赴馬公大關口觀音宮上香。

2026九合一選舉 韓國瑜 澎湖縣選舉

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