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質疑陳素月長者健保政見布條掀波 蕭景田坦承委製：未署名就流出
近日彰化街頭出現質疑彰化縣長候選人陳素月65歲以上長者免健保費政見的布條，陳素月競總律師團今天指控，布條未依規定署名，且內容刻意扭曲事實，已向彰化縣選委會檢舉並報警。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田隨後出面坦承，布條由他委託製作，原本預計署名，但因廠商疏失，尚未印上自己名字就流出，將全數回收。
陳素月競總律師團發言人王翼升表示，陳素月10月27日完成縣長選舉號次抽籤並公開重申政見後，競總當天傍晚接獲民眾通報，社頭鄉街頭陸續出現內容與陳素月立場相反的布條。陳素月多次公開表態支持長者健保免費，相關布條卻指稱她反對，具有誤導選民之嫌。
王翼升指出，依公職人員選舉罷免法第52條，競選宣傳品應依規定署名，相關布條未具名，且內容涉及不實指述，可能違反選罷法及涉及刑法加重誹謗罪。律師團已向彰化縣選舉委員會提出檢舉，並向檢警單位遞狀，要求依法查處及移除違規文宣。
蕭景田上午也緊急舉行記者會表示，相關布條由他委託製作，原本預計製作9000條，以個人名義懸掛，目的是讓民眾了解陳素月在65歲以上長者免健保費修法表決中的未參與投票的情形，是否說一套做一套，交由選民檢視。
蕭景田說，布條製作完成後，發現未印上自己的名字，因此尚未大量使用，原本準備加印，沒想到布條已流出並被懸掛，將全數回收。他強調，布條署名疏漏會配合調整，長者福利政策也應接受公開討論，讓選民檢視候選人在立法院的表決紀錄、政策承諾及實際落實方式。
國民黨團隊律師邱垂勳表示，布條評論所依據的出席及投票情形，均可查閱立法院公開紀錄，將相關表現解讀為「不支持」，屬於對公共政策的評論，不應直接認定為造謠或抹黑。
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