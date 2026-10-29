快訊

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

賈永婕「立法院不純樸穿搭」爆紅 宣布捐出18萬Dior外套號召公益

中職／林凱威動用旅外球員權利 味全龍：樂見挑戰更高層級舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

被柯志恩打87分 陳其邁：由市民來打分數

中央社／ 記者蔡孟妤高雄29日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚在節目專訪時表示，高雄市長陳其邁認真、對高雄盡心盡力，打87分高分。對此，陳其邁今天說，由市民來打分數，選票才是幫政治人物打分數最重要依據。

2026九合一選舉

柯志恩昨天晚上在節目專訪時，被問到「給陳其邁打幾分？」她肯定陳其邁的認真、對高雄盡心盡力，但要拿到「柯老師」的90分非常困難，因此她打87分。

對此，陳其邁今天出席「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」，並接受媒體聯訪時表示，民主政治最重要的是傾聽人民的聲音，選票會說話。選票才是真正幫政治人物打分數最重要的依據。

陳其邁說，他4年前跟柯志恩是競爭對手，4年已做好做滿，他要畢業了。做得怎麼樣，當然由市民來打分數。柯志恩當時跟他一起考試，4年後她現在要重考，也有新的競爭的對手民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。

陳其邁說，選民最後還是要用選票來決定誰是最適合的下一任高雄市長。一定會去看過去是否有在立法院幫高雄爭取預算、有沒有站在高雄的立場講話、選民服務是不是做得夠徹底、對城市未來願景是什麼，民主政治選票會說話。

對於高雄市長選舉剩下1個月，陳其邁說，藍綠2名參選人都很努力，這就跟棒球比賽一樣，沒有到第9局結束，不太可能去了解最後的結果是什麼，除非打到7局提前結束比賽，不然一定是到第9局，所以之間都會有一些選情的變化。

陳其邁舉例，如民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」，都是意想不到的事。所以選舉的變數非常多，「我才提醒賴瑞隆要戒慎恐懼，選舉還是步步為營。選舉跟棒球一樣，球是圓的，很難說，要非常非常小心。」

2026九合一選舉 柯志恩 陳其邁 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

力拚勝選…柯志恩：高雄沒有洋流 只有新潮流

對手背後財源「看了都羨慕」 柯志恩批賴瑞隆20年沒為土地說話

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

相關新聞

「廣告女王」莊淑芬批蔣翻車喊停戰 網友怒：大刀批評後才輕輕放下？

「廣告女王」莊淑芬昨針對惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，發文批評蔣萬安為了選舉，大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦今提告是惡意負面的假文宣後，莊淑芬今發文改口並「請大家停戰」，但網友不埋單，質疑她竟不經查證就輕易指市長抄襲，發現自己出錯後才叫大家停戰。

趙少康翻舊帳影響站台蔣萬安？柯文哲：仍支持藍白合大戰略

首都市長選戰倒數一個月，現任蔣萬安力拚連任，民眾黨創黨主席柯文哲是否站台受矚，但中廣前董事長趙少康日前重提2024總統大選藍白合破局，引發白營不滿。是否影響為蔣站台的意願？柯今直言，支持藍白合大戰略。

「最強牽手」出擊! 石舫亘代夫赴湖光市場掃街 人氣爆棚不輸蔣萬安

選戰倒數一個月，台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘上午前往內湖區湖光市場掃街，與往來民眾及攤商問候拜票，不少民眾比出「5」手勢表達支持；不少民眾取出帽子等隨身物品要求簽名，還有攤商請喝飲料，展現「牽手」的高人氣，場面熱絡，不輸蔣萬安。

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

國民黨前主席朱立倫今天到雲林為雲林縣長候選人張嘉郡站台，被問到有關江啟臣認為洋流，他說確實確有外溢到各縣市現象的看法，他除肯定洋流造勢的成功，更強調民進黨能在短短三月把認知作戰打成這樣，把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，對國民黨的確是嚴峻挑戰，包括台北市長蔣萬安及全國各縣市候選人務必要以戒慎恐懼的心情面對。

網傳「徐欣瑩民調大勝」圖卡遭檢舉 鄭朝方陣營提告徐競辦秘書

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競辦發言人羅子淮今天下午前往新竹縣選舉委員會，針對近期在社群平台流傳、未載明完整調查資訊的選舉民調提出檢舉，要求選委會徹查民調內容、數據來源及散布過程。律師王裕文表示，徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和涉嫌在LINE群組散布未載明法定資訊的選舉民調，已違反「公職人員選舉罷免法」第53條，將另向新竹地檢署提出刑事告訴。

竹市普發現金戰！莊競程加碼不舉債發1萬 民眾黨質疑開芭樂票

民進黨新竹市長候選人莊競程先前喊出「中央一萬、地方一萬」的政見與政策主張，多名民眾黨新竹市議員候選人今開記者會，質疑莊的普發現金方案所需現金超過45.57億元，但竹市明年可作為追加預算的財源僅約43.48億元，普發一萬政見恐成芭樂票，不然就得砍其他預算或是舉債。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。