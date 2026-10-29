被柯志恩打87分 陳其邁：由市民來打分數

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚在節目專訪時表示，高雄市長陳其邁認真、對高雄盡心盡力，打87分高分。對此，陳其邁今天說，由市民來打分數，選票才是幫政治人物打分數最重要依據。

柯志恩昨天晚上在節目專訪時，被問到「給陳其邁打幾分？」她肯定陳其邁的認真、對高雄盡心盡力，但要拿到「柯老師」的90分非常困難，因此她打87分。

對此，陳其邁今天出席「高雄AI燈塔智慧治理成果發表會」，並接受媒體聯訪時表示，民主政治最重要的是傾聽人民的聲音，選票會說話。選票才是真正幫政治人物打分數最重要的依據。

陳其邁說，他4年前跟柯志恩是競爭對手，4年已做好做滿，他要畢業了。做得怎麼樣，當然由市民來打分數。柯志恩當時跟他一起考試，4年後她現在要重考，也有新的競爭的對手民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。

陳其邁說，選民最後還是要用選票來決定誰是最適合的下一任高雄市長。一定會去看過去是否有在立法院幫高雄爭取預算、有沒有站在高雄的立場講話、選民服務是不是做得夠徹底、對城市未來願景是什麼，民主政治選票會說話。

對於高雄市長選舉剩下1個月，陳其邁說，藍綠2名參選人都很努力，這就跟棒球比賽一樣，沒有到第9局結束，不太可能去了解最後的結果是什麼，除非打到7局提前結束比賽，不然一定是到第9局，所以之間都會有一些選情的變化。

陳其邁舉例，如民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」，都是意想不到的事。所以選舉的變數非常多，「我才提醒賴瑞隆要戒慎恐懼，選舉還是步步為營。選舉跟棒球一樣，球是圓的，很難說，要非常非常小心。」