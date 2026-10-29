聽新聞
0:00 / 0:00
影／蔣萬安抽籤女孩遭網軍側翼出征 藍黨團批霸凌呼籲沈伯洋表態
代表台北市長蔣萬安抽籤的年輕女孩Yakira遭網路側翼出征與攻擊。國民黨立院黨團上午舉行記者會聲援，批綠營側翼貼上「統戰」標籤進行網路霸凌。
國民黨立委牛煦庭、王鴻薇及北市議員柳采葳等人，質疑側翼名嘴對外宣稱「髒活由我們做、讓候選人帥」，是分工抹黑對手與素人。牛煦庭直言沈伯洋「用溫暖人設包藏惡意霸凌本心」，呼籲沈伯洋正面回應究竟是默許還是縱容，切勿躲在側翼洋流與媒體人背後假裝清高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。