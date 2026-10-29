影／蔣萬安抽籤女孩遭網軍側翼出征 藍黨團批霸凌呼籲沈伯洋表態

代表台北市長蔣萬安抽籤的年輕女孩Yakira遭網路側翼出征與攻擊。國民黨立院黨團上午舉行記者會聲援，批綠營側翼貼上「統戰」標籤進行網路霸凌。

國民黨立委牛煦庭、王鴻薇及北市議員柳采葳等人，質疑側翼名嘴對外宣稱「髒活由我們做、讓候選人帥」，是分工抹黑對手與素人。牛煦庭直言沈伯洋「用溫暖人設包藏惡意霸凌本心」，呼籲沈伯洋正面回應究竟是默許還是縱容，切勿躲在側翼洋流與媒體人背後假裝清高。