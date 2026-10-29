朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

國民黨前主席朱立倫今天到雲林為雲林縣長候選人張嘉郡站台，被問到有關江啟臣認為洋流，他說確實確有外溢到各縣市現象的看法，他除肯定洋流造勢的成功，更強調民進黨能在短短三月把認知作戰打成這樣，把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，對國民黨的確是嚴峻挑戰，包括台北市長蔣萬安及全國各縣市候選人務必要以戒慎恐懼的心情面對。

江啟臣昨天上節目提到有關洋流，認為確實有外溢到各縣市縣象，選票大概會影響各縣市百分之六。朱立倫今天被問到洋流時第一句話脫口而出，要大家「一定要以最戒慎恐懼的心情，最認真努力的態度去面對未來所有的挑戰。」

朱立倫認為民進黨的認知作戰非常強，可在短短三個月就能把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良。也同時三個月之內，把一個人的所有的人設摧毀，這就是民進黨在整個認知作戰上發揮到最高點。這次面對這樣一個嚴峻的挑戰，不只是台北市長蔣萬安，也是所有國民黨候選人必須戒慎恐懼、一定要全力以赴。

他說，尤其最後剩下一個月，大家可看到蔣萬安市長上周開始，不管颱風天，他的表現讓大家非常肯定，做好一個最認真負責的市長，同時在造勢活動也表現出他的誠懇，同時接受專訪，他的夫婦能夠一起，讓大家看到蔣萬安真實的一面，讓大家覺得做他自己，相信在31號的辯論當中，會把施政的成果和未來對台北願景展現出來。

他強調，但是面對整個洋流，大家還是要用戒慎恐懼，戰戰兢兢的心情，因為認知作戰，這次民進黨打得非常的成功，而且非常用力，大家一定要認真努力才能克服。