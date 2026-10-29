柯文哲：北市藍綠基本盤非1晚可改變 新北宜蘭較危險

民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，台北市長蔣萬安作為連任者有優勢，穩紮穩打把該做的事做好，藍綠基本盤並非一個晚上可改變，真正危險的地方不在台北，而是新北、宜蘭。

柯文哲上午陪同民眾黨北市議員張志豪至成功市場拜票前接受媒體聯訪，被問及蔣萬安是否已遞出站台邀請，或向他請益市政。

柯文哲表示，他已說過，作為競選連任者本就有現任優勢，「不要慌、不要急」，穩紮穩打把該做的事做好，且從數字上看來，北市藍綠基本盤並非一個晚上可突然改變，真正危險的地方不在台北市，新北、宜蘭比較危險。

柯文哲認為，選舉會有雙方過招，但他很不喜歡台灣選舉都「正事不幹」，他日前向民進黨台北市長參選人沈伯洋提問，包括台灣文化和中華文化的關係、市民大道南北縫合等議題，沈伯洋到現在都沒有回答，選舉不只投票，在過程中應可以討論。

記者追問，蔣萬安競選團隊昨天推出「台北安可大舞台」呈現政績，民眾黨立法院黨團主任陳智菡在臉書發文認為，許多都是柯文哲過去政績。

柯文哲回應，市政本就是一棒接一棒，尤其是大工程，除非上任前已想好，且運氣好可做滿8年，否則很難在任內完成。日前他去看中正橋時感觸很深，當時希望能在任內完工，但遇到川端橋的文資爭議、疫情導致缺工、國際鋼價大漲等，但該做的都做了，市政本來就是一棒接一棒。

媒體也詢問張志豪，蔣萬安競選總部成立時，白營小雞有共識不出席，外界解讀白營議員選戰被邊緣化。張志豪說，在台北市完全感受不到被邊緣化，剛剛他和柯文哲站路口，許多民眾熱情互動、合照。他認同市政是一棒接一棒，若蔣萬安可以延續下去，對國民黨、民眾黨支持者都是好事。

至於蔣萬安、柯文哲是否會幫忙站台，張志豪說，已有達成協議，蔣萬安競辦總幹事羅智強也說「拭目以待」，支持者一定會做出心中最好、最利於台灣和台北市的選擇。