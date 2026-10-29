聽新聞
0:00 / 0:00
影／蔣萬安身體微恙遭綠營猛酸 李四川：選舉沒必要攻擊身體狀況
台北市長蔣萬安因身體微恙暫時取消行程，卻遭到綠營砲轟，李四川對此回應表示政治人物也是人，身體當然有時候會有微恙，像他個人這幾天也沙啞，因身體微恙休息是應該的，也希望民進黨能夠好好的約束他們的側翼不要去攻擊，沈伯洋當初也是因身體狀況停下來行程去打點滴，期盼大家共同努力，選舉沒有必要去攻擊身體狀況。
媒體提問對手蘇巧慧將在板二體育場舉行選前之夜的造勢活動，李四川表示將在板橋第一運動場舉辦選前之夜，並指出404萬的市民才是他的最大咖助選員，誠摯拜託市民們前往為加油、給他支持、拉票、固票，尤其是投票日當天一定要出來投票。
針對幫蔣萬安抽籤的青年代表，在事後收到了很多私訊謾罵一事，李四川表示首先要鼓勵年輕人不必怕抹黑，說實在他個人從來沒有選舉過，才投入選舉一個月就從被稱讚是很優秀的副市長，一個月之內變成黑道，但只要自己本身有正能量，就不必擔心任何抹黑。李四川也提醒民進黨，對一個這麼年輕的青年只是去幫蔣萬安抽籤就受到如此對待，呼籲民進黨能夠約束側翼，不要再攻擊無辜的市民。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。