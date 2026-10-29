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影／蔣萬安身體微恙遭綠營猛酸 李四川：選舉沒必要攻擊身體狀況

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
針對幫蔣萬安抽籤的青年代表，在事後收到了很多私訊謾罵，國民黨新北市長候選人李四川呼籲民進黨能夠約束側翼，不要再攻擊無辜的市民。記者陳正興／攝影
針對幫蔣萬安抽籤的青年代表，在事後收到了很多私訊謾罵，國民黨新北市長候選人李四川呼籲民進黨能夠約束側翼，不要再攻擊無辜的市民。記者陳正興／攝影

台北市長蔣萬安因身體微恙暫時取消行程，卻遭到綠營砲轟，李四川對此回應表示政治人物也是人，身體當然有時候會有微恙，像他個人這幾天也沙啞，因身體微恙休息是應該的，也希望民進黨能夠好好的約束他們的側翼不要去攻擊，沈伯洋當初也是因身體狀況停下來行程去打點滴，期盼大家共同努力，選舉沒有必要去攻擊身體狀況。

2026九合一選舉

媒體提問對手蘇巧慧將在板二體育場舉行選前之夜的造勢活動，李四川表示將在板橋第一運動場舉辦選前之夜，並指出404萬的市民才是他的最大咖助選員，誠摯拜託市民們前往為加油、給他支持、拉票、固票，尤其是投票日當天一定要出來投票。

針對幫蔣萬安抽籤的青年代表，在事後收到了很多私訊謾罵一事，李四川表示首先要鼓勵年輕人不必怕抹黑，說實在他個人從來沒有選舉過，才投入選舉一個月就從被稱讚是很優秀的副市長，一個月之內變成黑道，但只要自己本身有正能量，就不必擔心任何抹黑。李四川也提醒民進黨，對一個這麼年輕的青年只是去幫蔣萬安抽籤就受到如此對待，呼籲民進黨能夠約束側翼，不要再攻擊無辜的市民。

蔣萬安 李四川 綠營 2026九合一選舉 台北市選舉

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