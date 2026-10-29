北屯人惡夢…台74線上下匝道塞爆了！何欣純拋政見：上任首年立即改善

台74線中彰快速道路上下班尖峰時段上下匝道塞車，是台中市北屯區居民的惡夢。民進黨台中市長候選人何欣純今拋交通政見，透過智慧交通管控、第2環線快速道路，以及大眾運輸捷運與公車改革等3大行動方案，並承諾上任第一年介接中央與地方交通系統，讓交通順起來。

何欣純今天上午與市議員曾朝榮、謝家宜、張玉嬿、蔡耀頡，以及市議員候選人曾咨耀、陳信秀赴北屯區太原路、環中東路口舉行「新台中，交給我！」行動記者會。

何欣純表示，台74線從崇德松竹到太原與太平交流道等多處匝道長期壅塞，成為台中市民的日常。高架主線由中央公路局管理，平面道路由市府負責，車流監測與號誌管控各自為政，加上國道一號大雅系統交流道與國道四號豐潭段接通後，市府未同步中央做好道路拓寬及平面分流配套。

何欣純提出三大行動方案。第一，短期立即做，上任第一年導入AI智慧交通管控系統，讓市府平面道路號誌與公路局台74線車流監測系統連線，依實際情況調整綠燈秒數，並在周邊主次幹道採取區塊式分流。

第二，中長期全速推，與中央合作啟動「台中第二環快速聯絡道路」可行性評估與規畫，串聯潭子、北屯、太平、大里與霧峰，向北銜接國道4號，向南銜接國道3號及國道6號；同時推進台63線中投公路銜接國道3號高架系統交流道，並逐一盤點台74線各匝道銜接的平面道路，逐年編列預算拓寬、打通，加速太平市民大道第二至第四期。

第三，加速大眾運輸建設，捷運綠線延伸大坑將力拚首任四年內動工，加速捷運藍線實質動工，並全速推進機場捷運橘線、屯區環狀紫線與崇德豐原紅線，讓市民有便利的大眾運輸可以選擇；更將推動公車改革，改善班次及轉乘便利性，讓市民願意搭乘。