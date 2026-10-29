九合一選舉警政署成立治安維護指揮所 劉世芳：不容境外勢力介選

九合一選舉投票倒數，警政署今舉行「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票治安維護工作聯合指揮所」揭牌儀式。內政部長劉世芳主持說，不容賄選、暴力或境外勢力介選，干擾國民自由選擇，也要確保選舉期間治安及社會秩序不受影響。

劉世芳說，最高檢察署統計至10月19日，檢察機關受理6415件妨害選舉案件，其中賄選案2302件，另有53件涉違反滲透法；AI深偽影音可能成為干擾選舉工具，候選人如遭深偽影音侵害，可依法向各警察機關申請鑑識，取得資料後透過數發部「選舉AI深偽訊息通報網」要求媒體或網路平台停止刊播、限制瀏覽或移除下架。

她要求3項工作重點，第一嚴查賄選賭盤、防止暴力介選，不分政黨、身分依法查辦，除傳統現金買票、餐會招待，要注意利用電子支付、虛擬資產等新形態賄選，加強科技偵查，查緝選舉賭盤及黑金勢力介入；各項造勢活動越來越頻繁，請警方確保候選人及民眾安全。

第二阻絕境外勢力、斷絕不法資金，針對境外勢力介選，掌握境外資金流向、在地協力者動態及可能透過組織、網路或其他管道介選情資，積極查辦。第三強化AI深偽防制、查辦假訊息犯罪，強化數位蒐證與鑑識能力，加強跨機關聯繫，協助遭深偽影音侵害的候選人儘速完成鑑識及下架程序，迅速蒐證偵辦，必要時適時對外澄清避免擴散。

劉世芳赴警政署指示工作重點後，率警政署長張榮興、副署長郭士傑、主任秘書呂新財、刑事局長邱紹洲及各直轄市、縣市警察局長揭牌，宣示決心。警政署表示，已於每處投開票所規劃警力及安全維護勤務，並調度警力支援選舉維安，務必達到選舉勤務平順，日常治安不受影響。