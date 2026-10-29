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「財神總統」嗆張啓楷張捧金元寶反擊 黃宏成反嗆別往臉上貼金

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市長選戰出現趣味交鋒！無黨籍市長候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（右）槓上藍白合市長候選人張啓楷（左）。記者魯永明／翻攝
嘉市長選戰出現趣味交鋒！無黨籍市長候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（右）槓上藍白合市長候選人張啓楷（左）。記者魯永明／翻攝

嘉市長選戰出現趣味交鋒！無黨籍市長候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」日前候選人號次抽籤現場，突然高喊「打倒張啓楷、張啓楷滾出嘉義」，引發網友熱議。藍白合市長候選人張啓楷隨後拍攝25秒短影音，手捧金元寶幽默回應「財神爺，我們明明是同行欸！」沒想到黃宏成不買帳，反嗆「誰跟你是同行？別往自己臉上貼金」，還預告選前之夜會舉起大型看板，繼續向張啓楷叫陣。

2026九合一選舉

日前號次抽籤，黃宏成上台抽籤前，先與其他候選人逐一握手，突然高喊「打倒張啓楷、張啓楷滾出嘉義」，突如其來的嗆聲讓現場氣氛增添話題，也在網路上掀起討論。面對黃宏成公開叫陣，張啓楷沒有回嗆，反而在社群平台發布短影音，影片一開始直接播放黃宏成高喊「打倒張啓楷」現場畫面，隨後鏡頭一轉，張啓楷手捧金元寶登場，笑說，「不是啊，財神爺，我們明明是同行欸！你負責發財，我負責幫嘉市府找財源、省預算！」

張啓楷藉「財神同行」的諧音與情境反轉，將政治叫陣轉化為社群話題，並強調嘉義是家鄉，「在家鄉裡，誰都不用滾，也不用打倒誰！」他認為，選舉應減少對立、多談政策，讓市民選擇真正為嘉義建設努力的候選人。短影音曝光後，吸引網友留言，有人稱讚張啓楷反應幽默、處理得有風度，也有人認為這種方式為緊繃的選戰增添趣味。

不過，黃宏成不接受張啓楷幽默回應，再反嗆，「誰跟你是同行？別往自己臉上貼金，別臭美了，好嗎？」他並表示，將號召民眾一起加入叫陣行列，把原本的「打倒張啓楷」改喊成「幹倒張啓楷，張啓楷滾出嘉義」。黃宏成預告，11月27日選前之夜，將在文化路與中山路口、土地銀行附近，手持「幹倒張啓楷」大型看板，歡迎支持者前往拍照。一方以金元寶、財源與預算打出幽默牌，一方堅持以強烈口號回擊，這場從抽籤現場延燒至社群平台交鋒，為市長選戰增添另類話題。

張啓楷 財神 黃宏成 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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